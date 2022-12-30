球王比利逝世｜C朗美斯麥巴比齊發文　耶穌像馬拉簡拿亮燈致哀

一代球王比利（Pele，又譯貝利）不敵癌魔，與世長辭，終年82歲。除了尼馬等巴西後輩外，C朗拿度及麥巴比等球星亦紛紛向這位巴西傳奇致意。



巴西球王比利近年健康轉差，上月再度入院，卡塔爾世界盃舉行的同時，全球球迷也在注視比利的健康情況，巴西國家隊更曾把勝仗獻給比利，希望這位巴西傳奇可以早日康復，可惜在香港時間周四（29日）深夜，比利因身體多個器官衰竭離世，終年82歲。

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比利除了是球王外，同時令巴西被世界看見，如今離世，巴西全國悼念3天，當地名勝耶穌像亮起黃﹑綠兩色，馬拉簡拿球場同樣亮燈來紀念比利。比利多年效力的山度士所處於的聖保羅，當地政府更宣布全州為比利哀悼一星期，而在山度士主場附近的一條道路，將命名為「球王比利路」。

南美足協在巴拉圭的總部下半旗致哀，同時掛上比利的海報，以葡萄牙文寫上「永恆之王」（Rei Eterno），並把他的年份寫成「1940至無限」。

南美足協總部張貼比利的海報向他致敬。（路透社）

正如國際足協（FIFA）社交網站發文所言，全球球壇同在悼念比利，除了尼馬﹑李察利臣等巴西國腳外，C朗拿度﹑麥巴比及美斯亦有向比利致意。

C朗：你是數百萬人的榜樣

C朗曾經5奪金球獎，在2008年及14年不約而同亦是由球王比利頒獎。C朗透過社交網站上載領獎的黑白照，先向比利一家致意深切慰問，希望他們與整個巴西早日走出悲傷。「單單一句再見不足以表達失去比利的傷痛，他啟發數以百萬人，不論是過去﹑現在及未來，他也是我們的榜樣。他的成就與回憶永遠不會被忘記，安息吧，球王比利。」

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兩大巴黎聖日耳門球星麥巴比與美斯，同樣向比利致意，縱然簡短但有力。美斯以西班牙寫上「安息」；麥巴比則上載頭貼頭合照，並配上：「雖然球王離開人世，但他的傳奇永遠都不會忘記。」

麥巴比指比利的傳奇會延續下去。（資料圖片／Getty Images）

「挪威神鋒」夏蘭特亦有發文，指當大家看到現今球員所做的一切，球王比利早已完成了。利雲度夫斯基則表示，雖然球壇少了一位英雄，但天堂卻多了一位球星。

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