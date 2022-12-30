球王比利逝世｜盤點烏鴉口經典例子　曾指名「繼承者」終變悲劇

一代球王比利（Pele，又譯貝利）病逝，這位巴西巨星除了流傳於世的驚人球技，近年還留下一個「傳說」——他生前對足球常有相當獨特的預測和評價，但結果往往相反，被球迷封為「烏鴉口」，以下為大家盤點「比利的祝福」最經典事例。



1 曾批評美斯「只懂一種技術」

美斯曾在2018年遭比利批評，但近年國際賽表現大逆轉，連奪兩項最高榮譽。（Getty Images）

2018年10月，比利曾向巴西主流媒體《聖保羅頁報》談及美斯，指對方永無法跟自己相比：「你怎能將一個擅使頭槌、會用左腳和右腳射門的球員，與一個只懂用一隻腳射門、只得一種技術、頭槌不好的人比較呢？」

無需多說的是，美斯此後在國際賽終於有所成就，連捧美洲國家盃和世界盃，成為公認的「史上最佳」，比利的評語是否幫了他一把？

2 曾預言非洲球隊贏得世界盃冠軍

摩洛哥只差一步，未能進入決賽。（Getty Images）

比利早在70年代已有一個廣為人知的「預言」，他當時認為，在2000年前便會有非洲奪得世界盃。然而2000年已過去22年，仍未有非洲球隊可以達到這項壯舉，今屆卡塔爾世盃有摩洛哥打入4強，成為史上走得最遠的非洲球隊，已是最接近一屆，但最終接連不敵法國和克羅地亞成為殿軍，令比利的預言始終未應驗。

3 批尼馬「只重視造型」

巴西於今屆世界盃雖然8強止步，但尼馬平了比利的國家隊入球紀錄。（Getty Images）

比利對於同鄉後輩也不客氣，在2013年、尼馬21歲時，比利曾有以下評價：「他是個平凡的球員……他肩負重大責任，但他最關心的卻是自己的造型、和應該換什麼髮型。」

今屆世界盃，巴西雖然8強出局，但尼馬的表現可說是巴西陣中最佳，國家隊入球數更追平了原由比利獨自保持的77球紀錄。

4 世界盃三大預測全落空

中國隊在2002年受惠於日本和韓國的主辦國身份，首次取得世界盃決賽周資格，但最終分組賽全敗。（Getty Images）

比利在1998年法國世界盃，曾預言西班牙會奪冠，最終「狂牛兵團」踢出災難性的表現分組賽出局。

到2002年日韓世界盃，他預測首次參賽的中國能出線，最終國足分組賽三戰全敗、零入球之下包尾出局。比利也曾預言該屆會由阿根廷和法國會合演決賽，並指巴西「沒有機會」，最後巴西打入決賽，並擊敗德國封王，比利預言的決賽戲碼則在20年後才實現。

５ 點名小將做「下一個比利」終成悲劇

Nii Lamptey（左），你有印象嗎？（Getty Images）

比利在1989年看過加納足球員Nii Lamptey比賽後，便公開表示這名當年15歲的小將，是自己的「天然繼承者」，比利時更為了他而調低了球員年齡限制，令他在1990年16歲時便可在安德烈治出道。

他生涯早段頗為成功，然而在1994年、20歲時轉會阿士東維拉後便開始走下坡，曾到意大利、阿根廷、葡萄牙、德國等地落班都不算成功，並遭遇嚴重的種族歧視，以及兩個親生兒女先後病逝的悲劇；他在1996年一場非國盃4強中領紅牌後，就未再入選過國家隊，1992年的奧運會銅牌成為他生涯最高成就。

Nii Lamptey生涯末段曾在千禧時代到亞洲效力過山東魯能等，最終在2008年掛靴，遠離球壇，回加納從事畜牧業及開設學校。這個曾經的「下一個比利」，也成為一個遭受不合理期望而失敗的象徵。