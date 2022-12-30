憶比利．超越時代太多的外星人　足球因他才成為世上最受歡迎運動

比利（Pele、內地譯名貝利）離世，對於這位公認為足球歷來最佳球員，卻不知從何說起。他的全盛時期年代久遠，絕大多數球迷只能從昔日黑白影片欣賞他的球技，難有客觀評價。

即使如此，無可否認的是，沒有比利，足球一定不會發展成今天的規模。他是地球上第一位全球家傳戶曉的足球巨星，也是這個運動推向全世界的最佳銷售員。



比利一走，全球致哀。巴西現役巨星尼馬作出極佳綜述：「比利出現之前，10號球衣只是數目字，在我人生某些時間點，我在某處看到這說法。這句子美麗但不完整，我會說，比利出現前，足球只是個運動，而比利改變了一切。」

「他將足球變成藝術，變成娛樂；他為貧窮人士、為黑人發聲，更重要的是，他讓巴西被世界看見。全靠球王比利，足球和巴西的地位得以提升，他雖已遠去，但魔術仍在，比利是永恆的！」

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二戰後橫空誕生的超級球王

的而且確，比利出現之前，足球只是其中一項運動，以現今水平回看1930、1934、1938頭三屆世界盃，甚至有點「柴娃娃」式味道。以1930年由烏拉圭主辦的首屆賽事為例，本身已只得南美、北美和歐洲三個洲份球隊參加，當年仍要坐輪船到目的地，歐洲隊根本不願長途拔涉，開賽前兩個月仍無任何歐洲球隊確認參加。最後要由當年國際足協會長雷米介入，經國家層面施壓，才有4支歐洲隊不情不願下加入。

原本亦有非洲和亞洲球隊的，非洲代表埃及因為地中海風暴，錯過前往烏拉圭船期未能成行。同獲邀請的兩支亞洲球隊日本和暹羅（即現在的泰國）也選擇退賽，也許途程實在太遠。當年足球仍處業餘年代，無論比賽水平、賽事組織以至競賽規則和規模均只屬愛好者程度——直至二戰過後，比利橫空出世。

二次大戰世界盃停辦兩屆，1950年在巴西復辦，這個足球王國未能乘主場之利封王，8年後一個年僅17的高瘦少年，終令巴西人如願以償。

不少球迷看過比利在1958世界盃予取予攜的個人表演，大家可曾發現什麼？球場內22個人，21個都似乎慢半拍，只得比利一個彷彿按下快鏡一樣，動作流暢如行雲流水。他在決賽對瑞典攻入兩球，第一球挑高波越過守將然後窩利抽射入網，至今仍被奉為賽事經典金球，第二球為巴西5：2奠勝，賽後瑞典球員柏寧（Sigvard Parling）直言：「比利決賽射入第五球後，老實說我想拍掌。」

比利至今仍然是三奪世界盃的唯一一人。（美聯社）

球壇第一代「外星人」

朗拿度甫出道便以驚人球技折服世人，被冠以「外星人」稱號，讚頌他的球技只應外太空才有，地球人難以匹敵。事實上，他的巴西前輩比利才是足球史上首個「外星人」——由球技、體能、速度，他遠遠超越同時代的人，他用實際行動示範足球原來可以這樣踢，大大擴闊眾人對足球的想像。

盤扭過人、倒掛金勾、窩利抽射全部在他手到拿來，足球原來可以這樣刺激好看。英格蘭前隊長碧咸這樣寫道：「足球是他的美麗比賽，多謝和再見。我的朋友比利，願你安息。」（It was HIS beautiful game ⚽️ thank you and goodbye 🇧🇷 rest in peace my friend 💛 @pele），碧咸特別用大楷HIS，強調比利對足球如何重要，須知道，英格蘭人向來自傲為現代足球發源地，作為當地足球標誌人物的碧咸以「HIS beautiful game」來憶比利，足證巴西球王地位。

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碧咸亦有發文向比利道別。（資料圖片／Getty Images）

比利對足球貢獻不止球技，他對足球專業態度成為後世學習楷模。三捧世盃成就前無古人，當上足球以至全球體壇歷來首個無人不識的巨星。他沒有令大家失望，退役後繼續盡心盡力推廣足球，即使從政之路並不成功、當上巴西體育部長無甚作為，無損他對足球貢獻和熱愛。

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倒掛金勾，正是球王比利的拿手好戲之一。（美聯社）

比利老是常出現

昔日每逢足球大賽，幾乎一定會見到比利大叔的身影。他平易近人、和藹可親，完全沒有巨星架子，哪怕退役多年，毫不吝嗇大騷腳法。他是足球史上最成功的推銷員，也許因此才導致人人愛問他關於足球的一切，不幸地獲得比利「祝福」的球隊和球員往往未能達到預期，使他得到「烏鴉口」之名。

他的勤奮和對巴西始終如一的熱愛，教人敬重，由17歲到80歲比利孜孜不倦為足球付出一切，直到病重在床榻上仍為出戰世界盃的巴西打氣，單是這份精神已非凡人能及。

足球能發展至今日規模和如此成功，必須歸功於他。比利，多年以來辛苦你了，願你安息。