憶比利．超越時代太多的外星人　足球因他才成為世上最受歡迎運動

比利(Pele、內地譯名貝利)離世,對於這位公認為足球歷來最佳球員,卻不知從何說起。他的全盛時期年代久遠,絕大多數球迷只能從昔日黑白影片欣賞他的球技,難有客觀評價。

即使如此,無可否認的是,沒有比利,足球一定不會發展成今天的規模。他是地球上第一位全球家傳戶曉的足球巨星,也是這個運動推向全世界的最佳銷售員。



比利一走,全球致哀。巴西現役巨星尼馬作出極佳綜述:「比利出現之前,10號球衣只是數目字,在我人生某些時間點,我在某處看到這說法。這句子美麗但不完整,我會說,比利出現前,足球只是個運動,而比利改變了一切。」

「他將足球變成藝術,變成娛樂;他為貧窮人士、為黑人發聲,更重要的是,他讓巴西被世界看見。全靠球王比利,足球和巴西的地位得以提升,他雖已遠去,但魔術仍在,比利是永恆的!」

二戰後橫空誕生的超級球王

的而且確,比利出現之前,足球只是其中一項運動,以現今水平回看1930、1934、1938頭三屆世界盃,甚至有點「柴娃娃」式味道。以1930年由烏拉圭主辦的首屆賽事為例,本身已只得南美、北美和歐洲三個洲份球隊參加,當年仍要坐輪船到目的地,歐洲隊根本不願長途拔涉,開賽前兩個月仍無任何歐洲球隊確認參加。最後要由當年國際足協會長雷米介入,經國家層面施壓,才有4支歐洲隊不情不願下加入。

原本亦有非洲和亞洲球隊的,非洲代表埃及因為地中海風暴,錯過前往烏拉圭船期未能成行。同獲邀請的兩支亞洲球隊日本和暹羅(即現在的泰國)也選擇退賽,也許途程實在太遠。當年足球仍處業餘年代,無論比賽水平、賽事組織以至競賽規則和規模均只屬愛好者程度——直至二戰過後,比利橫空出世。

二次大戰世界盃停辦兩屆,1950年在巴西復辦,這個足球王國未能乘主場之利封王,8年後一個年僅17的高瘦少年,終令巴西人如願以償。

不少球迷看過比利在1958世界盃予取予攜的個人表演,大家可曾發現什麼?球場內22個人,21個都似乎慢半拍,只得比利一個彷彿按下快鏡一樣,動作流暢如行雲流水。他在決賽對瑞典攻入兩球,第一球挑高波越過守將然後窩利抽射入網,至今仍被奉為賽事經典金球,第二球為巴西5:2奠勝,賽後瑞典球員柏寧(Sigvard Parling)直言:「比利決賽射入第五球後,老實說我想拍掌。」

比利至今仍然是三奪世界盃的唯一一人。(美聯社)

球壇第一代「外星人」

朗拿度甫出道便以驚人球技折服世人,被冠以「外星人」稱號,讚頌他的球技只應外太空才有,地球人難以匹敵。事實上,他的巴西前輩比利才是足球史上首個「外星人」——由球技、體能、速度,他遠遠超越同時代的人,他用實際行動示範足球原來可以這樣踢,大大擴闊眾人對足球的想像。

盤扭過人、倒掛金勾、窩利抽射全部在他手到拿來,足球原來可以這樣刺激好看。英格蘭前隊長碧咸這樣寫道:「足球是他的美麗比賽,多謝和再見。我的朋友比利,願你安息。」(It was HIS beautiful game ⚽️ thank you and goodbye 🇧🇷 rest in peace my friend 💛 @pele),碧咸特別用大楷HIS,強調比利對足球如何重要,須知道,英格蘭人向來自傲為現代足球發源地,作為當地足球標誌人物的碧咸以「HIS beautiful game」來憶比利,足證巴西球王地位。

碧咸亦有發文向比利道別。(資料圖片/Getty Images)

比利對足球貢獻不止球技,他對足球專業態度成為後世學習楷模。三捧世盃成就前無古人,當上足球以至全球體壇歷來首個無人不識的巨星。他沒有令大家失望,退役後繼續盡心盡力推廣足球,即使從政之路並不成功、當上巴西體育部長無甚作為,無損他對足球貢獻和熱愛。

倒掛金勾,正是球王比利的拿手好戲之一。(美聯社)

比利老是常出現

昔日每逢足球大賽,幾乎一定會見到比利大叔的身影。他平易近人、和藹可親,完全沒有巨星架子,哪怕退役多年,毫不吝嗇大騷腳法。他是足球史上最成功的推銷員,也許因此才導致人人愛問他關於足球的一切,不幸地獲得比利「祝福」的球隊和球員往往未能達到預期,使他得到「烏鴉口」之名。

他的勤奮和對巴西始終如一的熱愛,教人敬重,由17歲到80歲比利孜孜不倦為足球付出一切,直到病重在床榻上仍為出戰世界盃的巴西打氣,單是這份精神已非凡人能及。

足球能發展至今日規模和如此成功,必須歸功於他。比利,多年以來辛苦你了,願你安息。