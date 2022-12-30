球王比利逝世｜比利賦予10號的意義　穿上傳奇球衣全因一個巧合

現代足球，10號球衣近乎與好波劃上等號，就算腳法並非最了得，但穿得上10號球衣，在隊中有一定的地位。以往10號只是一個數字，卻是比利（Pele，又譯貝利）賦予他的意義。



毫無疑問，想起好波之人，就是應該穿上10號球衣，就如美斯﹑麥巴比﹑莫迪歷等，他們都是10號球衣的主人，亦是隊中的靈魂人物。

現時巴西國家隊的「10號仔」尼馬，在悼念比利的發文中，透露比利與10號的關係，「在比利之前，10號僅是一個數字！」

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10號球衣與比利接近劃上等號。（Getty Images）

昔日足球，並沒有太多花巧東西，球員只是披上一件普通的球衣，背上沒有名字，只有1至11號的號碼，而1號球衣是門將，如此類推，9至11號球衣則是前場球員，但整個安排較為隨機。

直至1958年世界盃，比利首度登場並披上10號球衣，這位當時只得17歲的新星一戰成名，比利自從在國家隊及球會皆穿起10號球衣，直至退休。

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比利帶領巴西三奪世界盃。（美聯社）

比利為何穿上10號球衣，是否早有預謀？比利過往受訪時坦言，原來是純粹巧合，「當年沒有人如此重要得要披上這件10號球衣，就算我不是資深的球員，但10號巧合地落在我身上。」

因為比利的出現，10號球衣舉足輕重，並非人人着得起，慢慢與「好波」或地位劃上等號，同時逐漸成為好波之人的代名詞。

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