英超｜18歲費格遜聖誕快車彈出　贈愛華頓大敗隨時送林柏特一程

18歲的伊雲費格遜（Evan Ferguson）會是一顆閃逝的流星，還是照亮球壇的新星？這位效力白禮頓的愛爾蘭前鋒在周二晚英超又入波，幫球隊以4：1大勝愛華頓，他成為繼奧雲後在一場英超比賽中入球兼助攻的最年輕球員。



周二晚英超，白禮頓作客愛華頓，先由日本翼鋒三笘薰從左路闖入禁區，推到中路，無人看管下射入，在14分鐘開紀錄，連續兩場英超入波。

三笘薰承接世界盃的大勇狀態，取得入球。（Getty Images）

51分鐘，白禮頓拉開紀錄，伊雲費格遜接應隊友傳中，門前掃入。3分鐘後，伊雲費格遜斜傳予蘇利馬治，後者射成3：0。柏斯高哥斯在57分鐘建功，白禮頓在6分鐘入3球，拋離到4：0。雖然愛華頓由迪馬雷格雷射入12碼破蛋，但白禮頓仍以4：1大勝。白禮頓贏波後以27分排第8位。

18歲的伊雲費格遜連續兩場英超建功。（Getty Images）

伊雲費格遜在這場大勝中有入球又有助攻，成為焦點。這位18歲新星上場對阿仙奴後備入替，攻入生涯首個英超入球，成為白禮頓史上最年輕的英超入球球員。今仗，伊雲費格遜首次英超正選，再接再厲，連續兩仗建功。

伊雲費格遜上場對阿仙奴取得首個英超入球。（Getty Images）

自2009年曼聯的馬捷達後，伊雲費格遜以18歲76日成為在英超最年輕的連續兩場入球球員。此外，伊雲費格遜成為英超史上第二年輕在一場比賽中入球兼助攻的球員，最年輕的紀錄是1997年的奧雲，當年他以17歲364日對水晶宮做到。

伊雲費格遜曾入選多個年齡階段的愛爾蘭小國腳，去年更入選大國腳。

「我為伊雲感到高興，他踢了一場精彩的比賽。」白禮頓教練迪施比（Roberto De Zerbi）說：「他擁有巨大的潛能，他可以在下半季幫到我們。與韋碧克一樣，他能夠成為我們非常重要的射手。」

白禮頓主帥迪施比。（Getty Images）

「伊雲有能力成為一位優秀的前鋒，他擁有一切的才能，包括身體質素與技術。」迪施比續說：「伊雲的表現很成熟，而我的工作是給予他及其他年輕球員上陣機會。」

伊雲費格遜及三笘薰等白禮頓球員閃耀，同時愛華頓領隊林柏特黯然。愛華頓在聖誕快車賽期不勝，雖然踢和過勁旅曼城，但對狼隊及白禮頓卻輸波，現以15分排第16位。林柏特已被外國博彩公司列為下位被炒英超領隊的頂頭大熱門。

愛華頓領隊林柏特帥位垂危。（Getty Images）

林柏特認為比賽大部分時間勢均力敵，但在下半場短時間內連失3球，決定了比賽勝負。他說：「他們的入球來自我們的失誤，但我覺得整體而言，這是一場均勢的比賽，我們都有機會。不過，之後6分鐘3個入球，我們的防守失誤，結束了這場比賽。」

林柏特說：「我是一位英超領隊，工作會有壓力。外界對你會有期望，你亦有渴望達到的目標，壓力一直存在。」