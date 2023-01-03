英超︱賓福特擊敗利物浦成最強Big 6殺手　只得阿仙奴能全身而退

賓福特英超聯賽3：1擊敗利物浦，是自1938年來首次，他們不止將不敗走勢延續至6場，今季已先後擊敗曼聯、曼城和利物浦，亦能賽和熱刺及車路士，「Big 6」殺手之名實在當之無愧。



賓福特自1938年以來，首度擊敗利物浦，球員與主場球迷盡情慶祝。（Getty Images）

84年來首度擊敗利物浦，賓福特球員與領隊法蘭克（Thomas Frank）完場後一起大跳開心舞，與主場球迷盡情慶祝。全取3分後，他們以26分升上第七位，排名較Big 6之一的車路士更高。

法蘭克大讚一班球員「神奇」，「這是特別的一夜！我對一班球員多多讚賞也不夠，他們實在太神奇了。」

如何能夠擊敗利物浦？這位丹麥教頭稱，「那份態度、努力、勤奮和團結一致的精神，一切加起來才能擊敗一支利物浦那樣的球隊。」

韋沙為賓福特對利物浦射成2：0一球。（Getty Images）

為賓福特攻入領先至2：0一球的韋沙（Yoane Wissa）表示，「瘋狂，瘋狂。利物浦是其中一支世上最佳球隊，想擊敗他們必須付出200%努力，我希望球迷享受這場比賽。」更難得的是，賓福特今場其實缺少了膝傷避戰的主力前鋒艾雲東尼（Ivan Toney），他在上輪擊敗韋斯咸一仗期間受傷。

賓福特今季主場戰績彪炳，8月份已曾4：0大勝曼聯，10月賽和車路士，12月賽和熱刺。9場主場比賽，只曾一次落敗，對手是榜首球隊阿仙奴。他們亦曾在11月作客擊敗曼城，而且首先入球後的比賽，亦未曾落敗。英超Big 6球隊，足足有5隊在他們身上失分。

賓福特領隊法蘭克大讚一班球員神奇。（Getty Images）

賓福特今季對Big 6戰績：

4：0 勝曼聯（主場）

3：1 勝利物浦（主場）

2：1 勝曼城（作客）

0：0 賽和車路士（主場）

2：2 賽和熱刺（主場）

0：3 負阿仙奴（主場）



連法蘭克本人也說，「我們能作客擊敗曼城，賽和熱刺一仗我們其實應該贏，然後是擊敗韋斯咸，現在擊敗利物浦，真是了不起的表現。」他讚揚，「我們對嘗試去做的事情保持非常穩定的水平，非常重要的一點是球員紀律——他們非常勤奮，渴望為彼此多跑額外一碼。」

「升上第七位真是很奇妙，如果你看到我們經歷的賽事，那實在是非常印象深刻。」法蘭克開心之餘未忘記本份，「我們要去慶祝和享受這一刻，不過之後便要在周六足總盃賽事對韋斯咸，我們必須做到最好才能獲勝。」