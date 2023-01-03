阿仙奴加碼出價買烏克蘭翼鋒　擬借用馬體會祖奧菲歷斯︱英超轉會

薩克達天才翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk）今季歐聯演出令一眾豪門球會為之驚艷，薩克達獅子開大口開出1億歐元（8500萬英鎊）天價轉會費，嚇退大多數球會，向來精打細算的阿仙奴，日前竟率先出價，並因出手太低被拒絕。

兵工廠沒有氣餒，已「加碼」再出價。與此同時，阿仙奴亦看中馬德里體育會的祖奧菲歷斯，可是2100萬歐元（約1850萬英鎊）借用費成一大障礙。



阿仙奴二度出價收購梅迪歷。（Getty Images）

阿仙奴對梅迪歷志在得

目前在英超聯賽榜以7分領前的阿仙奴，因今季由曼城加盟後立即融入球隊的巴西前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）世界盃期間膝部重創，手術後至少要養傷3個月，力求在冬季轉會窗引入前線球員。

即使世界盃後兩連勝，繼續在聯賽榜領放，阿仙奴決意在1月為前線增兵補充戰力。他們看中梅迪歷已有一段日子，上年夏天買不成，近日再度出手，首次出價6000萬歐元（4000萬保證轉會費、2000萬浮動條款）已被薩克達拒絕，阿仙奴被指已提高收購價再次出手。

梅迪歷本人希望加盟阿仙奴。（Getty Images）

同意加盟兵工廠5年

阿仙奴似乎對梅迪歷志在必得，首次出價被拒後，先跟梅迪歷本人傾妥人工和個人條款，據悉梅迪歷已同意跟兵工廠簽下5年合約。

薩克達開出1億歐元轉會費，並非「無得傾」，有指他們希望先獲得一筆5500萬歐元保證轉會費，據足球轉會達人、意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，阿仙奴第二次出價的保證轉會費為5000萬歐元以上（總價值不高於7000萬歐元），換言之已頗接近薩克達的最低要求。

祖奧菲歷斯在馬體會3年發展不如預期。（Getty Images）

想借入菲歷斯「一箭雙刁」

阿仙奴已跟梅迪歷傾妥合約，挾此優勢有望令薩克達減價出售。這位烏克蘭21歲天才翼鋒為薩克達自家青訓產品出身，本身不存在回本壓力。

與兵工廠有關的轉會不止梅迪歷，還有馬德里體育會的前鋒祖奧菲歷斯（Joao Felix）。這位23歲葡萄牙年輕人與球會主帥施蒙尼已達水火不容境地，馬體會希望在今個轉會窗借走他收回一點投資成本。2019年馬體會以1.26億歐元轉會費從賓菲加買入不足20歲的菲歷斯，打破球會轉會費紀錄，當年也是歷來第四最貴收購。可是3年下來發展不似預期，菲歷斯跟教練施蒙尼關係愈來愈差，難以合作下去。

阿仙奴、曼聯、車路士三間球會均有意借用，不過The Athletic消息指，馬體會開出2100萬歐元（約1850萬英鎊，當中1500萬歐元為借用費，600萬歐元為菲歷斯的人工）的借用費，而借用條款包含1億歐元買斷條款，或令他們卻步，尤其是轉會資金緊絀的曼聯。

以菲歷斯在馬體會的表現，實難望收回當年付出的轉會費，如今跟施蒙尼已成水火，球會如堅持苛索昂貴借用費和轉會費，只會令菲歷斯成為滯留難民，對馬體會也無好處，畢竟最肯出錢的已是上述幾間英超球會。