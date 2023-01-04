英超｜阿仙奴主帥阿迪達高呼漏判12碼可恥　球證VAR無視拉衫手球

阿仙奴在周二晚的英超主場與紐卡素踢成0：0，今季聯賽主場全勝走勢告終，錯失拋離曼城10分的大好機會。阿仙奴領隊阿迪達表示，裁判漏了兩球12碼，並以「可恥（scandalous）」來形容。英國《天空體育》評述員加利尼維利認為，丹般恩的拉衫動作理應吹罰，但積及梅菲的手球則不應判罰。



丹般恩拉跌了加比爾馬加希斯。（Twitter）

在下半場中段，阿仙奴罰球攻勢，中堅加比爾馬加希斯嘗試接應，但被紐卡素後衛丹般恩從後拉衫直跌倒地上，球證沒有任何表示。在下半場補時，阿仙奴中場格列沙加左路傳中，省到紐卡素球員積及梅菲的手臂，球證亦沒有表示，令阿迪達憤怒得向第四裁判投訴，更與紐卡素領隊賀維口角。在這兩件事上，VAR沒有要求球證到場邊翻看片段。

積及梅菲的手球是否應判12碼？（Twitter）

「這是兩球12碼，非常簡單清楚。」阿迪達賽後說：「我現在只是談論我雙眼見到的事情，這是兩次可恥的判決。」

阿仙奴今仗壓住紐卡素進攻，控球佔67%，射門多達17次，其中4次中目標，而紐卡素8次埋門僅1次中目標。阿迪達滿意球員的發揮，他說：「我對球員表現感到非常自豪，包括我們的踢法，控制比賽的方式，各種嘗試，將風格延績下去。」

阿迪達在場邊十分激動。（Getty Images）

「我們在進攻三分一區域失機太多，我們有太多機會，之後還有兩次令人感到可恥的12碼漏判。」

對於阿迪達口中的「可恥」漏判，《天空體育》評述員加利尼維利分析，指積及梅菲的手球不應被判12碼，他說：「如果這球被罰12碼就真的是可恥了！」

格列沙加傳中，省中積及梅菲的手臂。（路透社）

球員時代踢右閘的加利尼維利續道：「我以前常常鏟住去封堵傳中，你的手臂一定會在某個位置。當你鏟住去封堵時，你的手臂不可能緊縮在身邊。他沒有舉起手臂。」

加利尼維利強調：「這球不是12碼，過多100萬年也不是。」

不過，對於丹般恩拉跌加比爾馬加希斯的動作，加利尼維利就認同阿迪達的看法，他說：「這一球，他感到苦惱是正常的。他們（VAR）應該介入，他幾乎從後除了加比爾的波衫。我那時都說，他們（紐卡素）非常幸運。」

評述嘉賓、前紐卡素射手費迪南亦說：「我不明白，這是多麼明顯清楚。他幾乎除了對方的波衫，他阻止了對方的前進，這是一個明顯的12碼。」

賀維賽後與阿迪達握手。（Getty Images）

紐卡素領隊賀維賽後亦被問到這兩個具爭議的漏判12碼，他見到積及梅菲的手球，但認為不是12碼，他說：「這球不應給12碼，因為距離太近了，而且積及沒有舉起手。」但他承認，若果易地而處，他也會像阿迪達那樣激動。

「很明顯，到了比賽那個階段，你一定在想，不要（判12碼）呀！球員們整場都付出太多了！」賀維說：「我不認為這是12碼，但你永遠不會知道的。」

對於丹般恩拉跌加比爾馬加希斯，賀維就表示不記得有這件事。