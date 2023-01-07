澳網｜最年輕一哥艾卡拉斯因傷退賽　衛冕拿度成頭號種子

男子網球世界排名第1的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷缺席2023年的澳洲網球公開賽。



19歲的西班牙球手艾卡拉斯去年9月贏得美網冠軍後，成為史上最年輕的「一哥」。原本他會參加下周舉行的庫揚精英賽（Kooyong Classic）以及1月16日起舉行的澳網。不過，他透過社交網站宣布因傷退賽，未能出戰今年首項大滿貫。

他寫：「當我在季前狀態達至巔峰時，我因為一次偶然、不自然的動作而受傷。這次受傷的是我的半膜肌（semimembranosus muscle）。」

西班牙球手艾卡拉斯。（Getty Images）

「我一直努力提升最佳狀態迎接澳洲的比賽，但不幸地，我不能參加庫揚精英及澳網。雖然這是很艱難，但我會樂觀面對，努力恢復及向前望。」艾卡拉斯近半年一直受傷患困擾，他去年因腹部受傷而無法出戰年終賽及台維斯盃。

艾卡拉斯缺席澳網，這意味住衛冕的老將拿度將會成為賽事的頭號種子。

「大威」維納絲威廉絲（Venus Williams）。（Getty Images）

另外，女單球手、42歲的「大威」維納絲威廉絲（Venus Williams）在澳網前的熱身賽事中受傷，未能參加澳網。大威本身獲得外卡，可以出戰澳網，但她近日在奧克蘭參加比賽時受傷。