祖高域重談被拘留坦承「記一世」　正面態度爭澳網第10冠︱網球

「這是我最喜歡的大滿貫。」9屆澳網冠軍得主祖高域（又譯：德約科維奇／Novak Djokovic），終在一年後成功入境澳洲，為新一屆澳網備戰。

回想年初因拒打疫苗被驅逐出境，這名前世界球王坦言一生難忘，惟「抱着正面的情緒」重臨澳網爭勝。



祖高域重返澳洲後首度會見傳媒。（Getty Images）

經歷年初入境風波和一連串疫苗爭議後，祖高域今周終於重回澳洲出戰阿德萊德錦標賽，為1月中展開的澳網作熱身。



他周四（29日）出席賽前記者會，抵步後首度面對傳媒。他坦承被驅逐一事花了他一些時間才消化，而且這記憶會跟隨他一輩子，仍用正面積極的心態再戰澳網。

祖高域重提年初的入境風波坦承難以忘懷。（Getty Images）

今年1月，澳洲政府規定任何入境人士都必須接種疫苗，除非有有效的藥物豁免，祖高域雖沒有接種疫苗，但宣稱才剛從疫情中康復，惟經過11天的法律論證，澳洲政府最終裁定他不符合入境要求，並在未來3年禁止再申請入境簽證。

這名9屆澳網冠軍至11月才推翻這項為期3年的簽證禁令，讓他能成功重返澳洲。談到這12個月的心情，祖高域坦言：「12個月前發生的事情並不容易，的確是花了一些時間才能完全消化。」

祖高域期待重踏澳網賽場。（Getty Images）

他續說：「與此同時，我不得不繼續前進，那件事（驅逐出境）不會取代我在墨爾本和整個職業生涯中在澳洲的回憶。我帶着正面的心態來到這裏，真的很期待在這裏打球。這是我最喜歡的大滿貫。」

祖高域當時入境被取消簽證，一度被拘留在移民酒店。回想那段被拘留和為期11天的法律鬥爭經歷，現於阿德萊德的他指記憶猶新，「你不會忘記那些事情，它是那些讓你難以忘懷的東西之一，我想，它會伴隨你一生。正如我所說，這是我以前從未經歷過的事，希望以後再也不會了。這對我來說是一次寶貴的人生經歷，但我必須放下前進（Move On）。」

新一季的首個網球大滿貫，將於下月16日展開，祖高域將衝擊生涯的第10個澳網冠軍，也是他個人第22個大滿貫，競爭對手拿度今年連贏澳網及法網冠軍後，以「22貫」寫下歷史。