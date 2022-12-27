日本網球名將錦織圭婚禮照　下體驚見龐然巨物令網民集體錯重點

32歲日本網球名將錦織圭上載與妻子山內舞的甜蜜結婚照，並寫上：「各位好，我要向大家報告，12月24日我與妻子、（山內）舞已舉行結婚典禮。這是我們的新開始，我會努力重返世界頂級舞台。」

這宗喜訊獲各界祝賀並轉發，然而大量網民錯在焦點放在二人一張在窗前的唯美合照、錦織圭腰部下方一處離奇的激凸之上。



日本網球名將錦織圭上載與妻子山內舞的甜蜜結婚照。（Twitter）

錦織圭與太太山內舞經共同友人介紹下認識，2014年開始拍拖，當時正值錦織圭球員全盛期，接連晉身網球四大滿貫賽事後段。賽事期間，二人經常被發現一起往返球場練習。可惜這位日本好手自2019年手肘和肩膊接連受傷，手術過後狀態大不如前，世界排名亦一路由最高的第4位一路下滑，即使2021年趕及在東京奧運主場復出，戰至8強終不敵塞爾維亞球手祖高域。

傷患沒有放過這位日本名將，2022年1月輪到進行臀部手術，當時預期半年復出，惟最終整整一年沒有比賽，及後宣布目標在2023年澳網復出。山內舞曾為模特兒、藝名觀月亞子，較錦織圭細兩歲，二人拍拖6年，至2020年12月錦織圭公開宣布婚訊。可能受新冠疫情影響，延至兩年後才補辦婚禮。錦織圭在社交媒體上載兩張與太太婚禮合照，正面那張沒問題，側面一張二人在宴會場地居高臨下看着窗外的唯美剪影，卻「出事」了。

錦織圭與太太一張在宴會場地居高臨下看着窗外的唯美剪影，令廣大網民齊錯重點。（Twitter）

在這張照片中，錦織圭的腰部附近位置有一處離奇凸起，驟眼看來很易令人想入非非，火速成為網上熱話。不少網民好奇是什麼，有人將照片局部放大，直指錦織圭下體勃起，遭另外一些網民直斥不雅，有改圖高手忍不住出手，刪走錦織圭那令人尷尬的「雄風」。

從照片角度以至錦織圭身下那個凸起的位置來看，他像是德國足球明星葛斯昔日被狗仔隊拍下私處激凸那樣的機會近乎零，從二人正面那張婚照推測，那凸起之處有可能只是禮服剛好翹起了，或是將手套放在腰側引起誤會。不過無論如何，攝影師由拍攝到出相均竟然察覺不到，便較為讓人摸不着頭腦了。

有人將照片局部放大，直指錦織圭下體勃起，遭另外一些網民直斥不雅。（注：原圖經打格處理）

有趣的是，網民對錦織圭此激凸照至今已起哄超過一天，身為事主的他至今未有任何反應，Twitter帖文未有刪相、亦未換相，或許他根本就不介意這少少失誤。