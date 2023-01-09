西甲｜巴塞馬體會爆MMA大戰　費蘭托利斯沙域偷桃扯頭髮片段瘋傳

巴塞隆拿憑藉奧士文尼迪比利的入球一箭定江山，作客以1：0擊敗馬德里體育會，但賽後成為媒體報道的主角並非這名法國球星，而是在場上上演MMA並雙雙被逐離場的費蘭托利斯及史提芬沙域。



巴塞在比賽第22分鐘取得領先優勢，馬體會球員投訴助攻的加維犯規在先，但球證堅持原判，此後雙方都製造了不少威脅攻勢但一直未能改寫比數。進入補時階段後，費蘭托利斯及史提芬沙域在中場因一次爭搶球權而產生肢體衝突，兩人咬牙切齒地在草地上各施其技，扯頭髮、箍頸甚至「猴子偷桃」奇招盡出，最後皆被球證紅牌罰出。

史提芬沙域在情急之際甚至出動「猴子偷桃」.（Twitter圖片）

當時皮球已傳走，甚至已展開下一個攻勢，但兩人依然在地上扭打，可謂「你有你踢，我有我打」，數秒過後球證才吹停賽事，回頭高舉紅牌驅逐二人離場。

最後兩人當然一同迎來離場結局。（Getty Images）

這段「MMA」影片賽後在網上瘋傳，入球功臣奧士文尼迪比利的片段反倒無人問津，網民笑稱該兩人應該掛靴轉行入鐵籠，說「他們打成這樣都沒出拳已是非常克制」。

為巴塞射入致勝一球的奧士文尼迪比利反成今仗配角。（Getty Images）

奪得關鍵三分後，巴塞隆拿繼續以41分穩坐榜首，領先第二名的宿敵皇家馬德里3分，但當家射手利雲度夫斯基因停賽仍須缺陣下場比賽，如今再失去費蘭托利斯，領隊沙維或許會「頭痕」該怎麼安排下場的鋒線。

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