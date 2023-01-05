西班牙盃｜夏薩特「脹爆」回歸皇馬　上陣67分鐘留尷尬數據

「I'm Back！」比利時球星夏薩特（Eden Hazard）自去年9月後，再度以正選身份代表皇家馬德里上陣，最終球隊由洛迪高一箭定江山，在西班牙盃32強淘汰「丁組仔」卡些連奴。

夏薩特上陣67分鐘被調離場，除了留下尷尬數據外，更留下「脹爆」的身形。



皇家馬德里在西班牙盃32強作客「丁組仔」卡些連奴（Cacereno），皇馬半力出擊，洛迪高高斯69分鐘一箭定江山，結果一球小勝對手晉級。

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洛迪高一箭定江山，為皇馬奠勝晉級。（Twitter截圖）

在皇馬的正選陣容中，出現一個很久不見的臉孔——夏薩特（Eden Hazard）。這名比利時球星對上一次代表皇馬正選登場，已經是去年9月聯賽對馬略卡一仗，其後只留在後備席，直至戰畢卡塔爾世界盃，終於再度正選上陣。

夏薩特相隔4個月再度代表皇馬正選上陣。（Twitter截圖）

夏薩特今仗僅戰67分鐘就被調離場，時間多少不是重點，最緊要重質不重量，但他卻留下尷尬的數據。夏薩特今仗沒有貢獻入球及助攻，更錄得0次射門﹑0次成功過人﹑0次傳中﹑0次博得犯規及0次空中對抗成功。

除了數據，還有一樣更容易被發現的——就是身形。回看世界盃時的夏薩特，縱然身形未算「弗爆」，但相對清減。夏薩特如今以「脹爆」身形示人，從網上圖片可見，腹部微隆﹑臀部高高翹起﹑感覺甚有「噸位」，有點像當年的「為食總司令」重現江湖，目測或許不止200磅。

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夏薩特「腰爆」回歸，僅戰1小時左右被調離場。（Twitter截圖）

出戰世界盃時，夏薩特的身形相對清減。（資料圖片／Getty Images）

從數據角度切入，夏薩特看似零貢獻，但主帥安察洛堤依然力保這名比利時球星，「我們難以用一場波作定奪（表現），基本上球場的質素太差，根本難以作賽，對於夏薩特及洛迪高難以發揮。」

安察洛堤落力捍衛麾下，另一邊廂敵軍球員梅利西亞奴（Carmelo Mereciano）在場上的觀察，卻留下狠批，「夏薩特？佢好似唔在意場波咁，唔想攞波又唔想跑，佢好似隱形咁。」