足球．人物誌｜保贊離開神戶勝利船　遭「新美斯」名號摧毀的天才

出身自巴塞青訓、曾被譽為「下一個美斯」的西班牙前鋒保贊（Bojan Krkic），與日職球隊神戶勝利船的合約屆滿，宣布離開這支他生涯中的第9支球隊。

現年32歲的保贊，出道之時打破美斯的紀錄，獲譽為「下一個美斯」，但發展卻不似預期，他的生涯在出道後不久，已無奈地成為悲劇。



保贊年幼時已光芒四射，9歲開始在巴塞隆拿受訓，在各項青年賽事攻入超過900球，扶搖直上升上一隊，到17歲時便首次為巴塞在西甲上陣，打破原本由美斯保持的球會最年輕西甲上陣紀錄，緊接又刷新球會最年輕歐聯上陣紀錄，未幾又在西甲正選上陣並入波，獲得「球會最年輕西甲入球球員」的紀錄。在這個處子賽季，他一共攻入10球，刷新了本身由魯爾保持的處子賽季入球紀錄。

保贊（左）出道之時，美斯（右）已廣受注目。（Getty Images）

由兒時開始已獲寄予厚望，到第一季有如此亮麗表現，儘管他只比美斯小三歲，但外界已將他視為「下一個美斯」——美斯是期望的代名詞，也代表着壓力。保贊在2018年曾向英國《衛報》揭露自己面對的一切。

「當我出道時，我成了『新美斯』。好吧，如果你將我跟美斯比較……但大家期望我有個怎樣的生涯呢？我只能承受那名號，而許多人說我的發展不如預期。」

保贊年少時光芒四射，曾獲寄予厚望。（Getty Images）

是美夢也是惡夢的17歲

保贊也坦承，轉捩點出現在自己17歲之時，當年他在世青盃表現出眾，攻入5球與卻奧斯並列銅靴，也獲銅球獎，「那年7月我去了世青盃，賽前根本沒人認識我，但當我回國後，我連普通外出也做不到。回國後幾天，便在西甲踢了第一場，幾日後又是第一場歐聯，然後在西甲入波，然後國家隊召我入伍。一切好像都很好，直至有一刻，你的身體說『夠了』。」

保贊之後不僅沒有美斯般成功，連在巴塞踢正選也非必然，傷患也不少之下，5年間踢過逾100場比賽後，他終於黯然離開，之後幾乎每一、兩季便轉會一次，生涯高峰竟是在史篤城，近年先到美職的蒙特利爾衝擊、再到愛簽球星的日職神戶勝利船落班，但在亞冠分組賽與港超球隊傑志碰頭，表現也毫無說服力。昔日的那個「金童」，似乎在他出道後不久便已消失無蹤。

保贊來到神戶勝利船與恩尼斯達重聚，但傷患仍不少，表現也不如預期。（Getty Images）

保贊生涯中只曾為西班牙國家隊上陣過1次，然而事情本來不該如此，最致命的是他患上焦慮症：「我沒有參加2008年歐洲國家盃，因為我有焦慮症，但最終向外界公布的是我去了渡假。」

焦慮症困擾保贊多年，他第一次病發是在2008年2月西班牙對法國的友賽，當時17歲的他入選了大軍、本應上陣踢國家隊處子戰，並創下西班牙國家隊最年輕上陣紀錄，惟賽前在更衣室他突然不適，「突然覺得嚴重的疲倦、驚慌，其他人讓我在物理治療床上床息，那是第一次（病發），但之後有再發生。當時向外界公布的是我有急性腸胃炎，但沒人想談真相，球壇的人對這問題不感興趣。」

保贊第一次、也是唯一一次為西班牙上陣，是2008年9月的世界盃外圍賽對阿美尼亞。（Getty Images）

長期遭焦慮症困擾之下，西班牙時任主帥阿拉干尼斯仍每日來電關心，希望他出戰該年的歐國盃，當時的巴塞隊長佩奧爾也嘗試說服他、說會陪着他，「我跟佩奧爾說，我真的不行呀，我還在服藥呢。」

最終他決定不參加歐國盃，「但翌日的報紙標題着：『保贊拒絕西班牙徵召』，那個標題傷得我很深，寫得像我根本不在乎國家隊，之後球迷也侮辱我，因為他們不知道發生過什麼事，只覺得我是不想踢國家隊。最受傷的是，那句話是來自足總的，直至現在，仍有很多人問我為何當時不踢歐國盃。」

如果沒有背負「下一個美斯」的名號，保贊（右）的發展會否不一樣？（Getty Images）

談到當時他為何不解釋，他坦言當時年少，只覺得自己病了所以需要休息，「我接受巴塞電視台訪問，說自己需要放假，當時我不諳世事，而炸彈已引爆了。雖然曾嘗試滅火，但我只想逃。十年過去了，我回望，覺得外界反應其實不足為奇。」他坦言此事在心裏留下傷疤，「那件事影響了別人對我的看法，傷害已造成。」

如果當初外界沒有將「下一個美斯」的名號與期望加諸在他身上，事情發展會否不一樣？也許永遠都沒有答案，但多年來都沒人能達到美斯的高度，保贊當年在世人還沒認清「球王」的偉大時，便以相似的軌跡展開了足球路，實在不幸。由「新美斯」變成足球浪人，保贊的下一站又會在哪？