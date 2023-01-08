西甲｜皇馬排史上零本土球員陣容輸波惹熱議　英超23年前已創先河

皇家馬德里在西甲作客1：2敗予維拉利爾，焦點卻不在輸波之上，而是皇馬排出了西甲史上第一個沒有西班牙球員在陣的「零本地球員正選陣容」。

事實上，在歐洲五大聯賽中，英超早在23年前已開先例，「零本地正選」更是屢見不鮮。



皇馬在作客維拉利爾一戰中，派出的正選陣容分別是門將泰拔高圖爾斯（比利時）；後衛是艾達米列達奧（巴西）、魯迪格（德國）、阿拉巴（奧地利）、費蘭特文迪（法國）；中場為卻奧斯（德國）、曹亞文尼（法國）、莫迪歷（克羅地亞）；前鋒則是華維迪（烏拉圭）、賓施馬（法國）和雲尼斯奧斯（巴西），當中以法國球員佔最多，有3人。

皇家馬德里作客維拉利爾的正選陣容，是隊史上首次沒有西班牙球員的聯賽正選。（路透社）

聯賽的正選陣容中完全沒有西班牙球員，是皇馬121年歷史上、4435場比賽以來的第一次，究其原因，主要是隊中唯一的西班牙籍常規正選丹尼爾卡華積受傷；而皇馬早在2021年已曾以「無本地球員陣容」完成一場賽事。

西甲只限制「非歐盟球員」數目，例如來自烏拉圭的華維迪（左）。（路透社）

西甲賽例有限制外援名額嗎？由1995年開始，西甲的球員註冊修例只對「非歐盟球員」有限制，目前每隊可註冊最多3名非歐盟球員，其餘球員必須是西班牙出生，或是來自其他歐盟成員國。而西甲聯賽中近半球員也並非西班牙籍，也有球迷認為這跟西班牙國家隊積弱有連帶關係，因此皇馬派出非本地11人其實不算太稀奇。

皇馬2022年才首次派出「零本地」正選陣容，比起英超已算「落後」得多，翻查紀錄，英超在1999年已出現首個「零本地」正選陣容，是車路士在1999年12月16日2：1擊敗修咸頓時排出的陣容，創下這歷史的時任車路士主帥，正是日前病逝的意大利名宿維埃里。

車路士（圖）在1999年對修咸頓時，排出英超史上首個「零本地」正選陣容。（Getty Images）

車路士（圖）在1999年對修咸頓時，排出英超史上首個「零本地」正選陣容。（Getty Images）

自此之後，「零本地（英格蘭球員）」陣容已十分常見，據西班牙《阿斯報》統計，阿仙奴由2005年2月14日第一次排出「零本地」陣容、直至2019年2月為止，14年間已起用173次「零本地」陣容。

英超上一次出現「全英格蘭陣容」是何時？答案是1999年的2月27日、接近24年前，由阿士東維拉排出，當時維拉在主場對高雲地利，最終遭1：4大炒，成為英超至今最後一次「全英陣」的結果。