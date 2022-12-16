西甲｜皇馬再在巴西尋寶　簽入16歲超級新星費用可高達7200萬歐元

今屆世界盃進入最後階段，轉會市場亦開始活躍起來。西甲班霸皇家馬德里近年屢次在巴西挑選頂級尖子得手，最新再添新成員，他們周四（15日）宣布與巴甲彭美拉斯、16歲球員安迪歷（Endrick）與他的家人達成協議，待該新星18歲便會加盟。

足球「轉會達人」、意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，這宗交易總開支可高達7200萬歐元。



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16歲的安迪歷今年10月已代表彭美拉斯在巴甲上陣。（Getty Images）

身價高過雲尼斯奧斯、洛迪高高斯的少年

皇馬近年先後從巴西引入雲尼斯奧斯和洛迪高高斯，這兩名年輕新星質素極高，而且很快便能融入球隊，成為新世代主力成員。銀河艦隊近年逐漸改變轉會策略，趁優質這些小將登錄歐洲前已出手收購，以相對低價買入，一再成為精明收購。

不過現年16歲、司職前鋒的安迪歷，身價或較雲尼斯奧斯和洛迪高高斯更高，兩球會聲明中未提及轉會金額，羅曼奴指皇馬將支付3500萬歐元轉會費，另有2500萬歐元浮動獎金條款，加上額外1200萬歐元用以支付稅款，總開支可高達7200萬歐元。

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彭美拉斯主席Leila Pereira（圖左一）稱出售安迪歷是：「完成了巴西足球史上最大的（轉會）談判」。（Twitter）

安迪歷今年10月已代表彭美拉斯在巴甲對哥列迪巴的比賽後備上陣，以16歲2個月零15日之齡成為隊史最年輕出場球員。他其後在對帕拉尼恩斯取得兩入球，並成為隊史最年輕入球球員。

適逢彭美拉斯剛贏得2022年度巴甲冠軍，根據球隊資料，安迪歷是隊史唯一代表球隊U-11、U-13、U-15、U-17、U-20各梯隊以及升上一隊後均能為球隊贏得冠軍的成員。

彭美拉斯主席Leila Pereira指：「我們完成了巴西足球史上最大的談判。皇家馬德里的提案與安迪歷的巨大才能相符，亦符合我們在談判之初預期的體育與經濟目標。」安迪歷表示：「我感謝彭美拉斯……球會給予我一切所需，成就現時的我，並完成我的數個夢想。球會亦尊重我與家人的意願，再次成就我的夢想。」

安迪歷目前將留效彭美拉斯，在2024年7月才正式轉投皇家馬德里。（Getty Images）

國際足協規定，除部分特例外，只有18歲或以上的球員才可以轉會至外國球會，而安迪歷將在2024年7月才滿18歲，皇馬聲明中指安迪歷到時才會加盟。

這名巴西U17梯隊成員現時將繼續留效彭美拉斯，他表示：「直至我加盟皇家馬德里前，我會如平常一樣，繼續為彭美拉斯奉獻自己，爭取更多入球、更多勝利、更多錦標，亦為球迷帶來更多歡樂。」