英超轉會｜祖奧菲歷斯破紀錄借用費加盟車路士　望助藍軍實現目標

葡萄牙前鋒祖奧菲歷斯（João Félix）正式以借將身份從馬德里體育會加盟車路士至賽季完結，租借費用1100萬打破了這兩間球會的歷史紀錄。



2019年榮獲歐洲金童獎（Golden Boy award）的祖奧菲歷斯曾助馬體會贏得2020/2021西甲冠軍，在賓菲加的處子賽季亦隨隊贏得葡超冠軍。2019年只得19歲的菲歷斯以1.26億歐元天價轉會費加盟馬體會，可惜3年以來發展未達預期，更跟主帥施蒙尼不咬弦，令他決意在今個轉會窗出走。

車路士形容他是一名技術出色和具有個人風格的攻擊球員，認為這位葡萄牙人能夠在鋒線上為球隊組織有效攻勢。

「車路士是世界上最偉大的球隊之一，我希望能夠幫助球隊實現目標，所以我非常非常高興能夠來到這裡，亦非常期待在史丹福橋球場比賽。」將會穿上11號球衣的祖奧菲歷斯，在車路士的官方聲明裏說道。

祖奧菲歷斯在卡塔爾世界盃表現不俗，為葡萄牙貢獻了1個入球和2個助攻（Getty Images）

車路士近況並不理想，領隊樸達去年9月上任後一直無法帶領球隊重回正軌，目前排在英超積分榜第10位，落後第4的曼聯10分。

球隊今季的進攻表現也備受詬病，目前在聯賽合共只得20個入球，比曼城首席射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的個人入球數還要少1球。不知道祖奧菲歷斯的到來，能否重新點燃「藍軍」的進攻線？