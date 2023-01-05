英超｜車路士走曼聯渾沌期舊路盲搶人才　燒2.6億英鎊卻愈踢愈沉

車路士今晚深夜英超大戰曼城，說是「大戰」，其實藍軍易主後今季在新帥樸達領軍下戰績江河日下，並不樂觀。新班主托德波里大開水喉，去年夏天大灑2.6億英鎊增兵，英超排名不升反跌。

轉會窗重開後，立即又跟大量球員扯上關係，一邊出價求購阿根廷中場安素費南迪斯，一邊想從阿仙奴手中搶走薩克達新星梅迪歷，另外還有數之不清的緋聞球員，「觀察名單」長得可怕。車路士這種「盲搶人才」的狀態似曾相識，感覺與渾沌期的曼聯甚為接近。



車路士對曼城 今晚深夜4點

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車路士心急搶人才

「美斯小夥伴」安素費南迪斯（Enzo Fernandez）助阿根廷捧走世界盃後，這名21歲中場成為各大勁旅的獵物，而車路士更是無限接近。根據英國傳媒消息，安素費南迪斯與賓菲加的合約中，列明解約費高達1.05億英鎊，《每日郵報》指賓菲加拒絕車路士的分期付款方案，希望對方「一炮過」付清，如今雙方繼續拉鋸。

車路士在冬季轉會窗的目標豈止一個，一方面有意與阿仙奴「拗手瓜」爭購梅迪歷（Mykhailo Mudryk），另一方面又傳過斟介RB萊比錫的尼干古（Christopher Nkunku），還有長期的「緋聞對象」迪格蘭賴斯（Declan Rice）。

安素費南迪斯在阿根廷奪冠後，成為各大勁旅的獵物。（Getty Images）

戰績不佳 世界與我有關？

縱然如此，除了安素費南迪斯是較為接近外，其他球員一直都是只聞梯響，這個現象有點似曾相識，感覺與去年夏天的曼聯有點類似。

曼聯今季開季連輸兩場後，立即在轉會市場「恐慌性購物」，當羅致追逐整個夏天的法蘭基迪莊失敗後，法國國腳拉比奧特曾經是目標其中之一，可惜最終因人工叫價太高拉倒；前鋒是另一個需要加強的位置，最令「曼迷」驚訝的，莫過於球隊一度淪落至有意簽入曾戰中超的阿拿奧杜域。球迷眾怒難犯，曼聯唯有急尋其他球員，曾幾何時，幾乎任何球員一見報就會與曼聯扯上關係。

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阿拿奧杜域都曾經是曼聯的目標之一。（資料圖片／Getty Images）

車路士出手要更大 曼聯都相當理解

去年夏天的轉會窗，與以往相比，車路士出手更豪爽，豪花2.6億英鎊，一口氣羅致史達寧﹑高列巴尼及古古列拿等新兵，但又是否物有所值呢？車路士近5輪僅取1勝，以25分暫列聯賽榜第10位，即使踢少兩場，這個成績也難以與2.6億英鎊成正比。

車路士如今排在聯賽第10位，若以季前豪花2.6億英鎊而言，戰績當然不合格。（Getty Images）

前鋒奧巴美揚在上陣首仗建功後，至今一直與入球無緣；斥資8000萬英鎊買入的守將韋斯利科芬拿，僅踢兩場即長唞。相對而言，古古列拿﹑高列巴尼及史達寧是常規正選，已是較為「抵買」，但絕對算不上超值。

車路士今夏豪擲2.6億英鎊買人

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對於這一幕，英超球迷想必感到似曾相識——不久之前的曼聯，便曾經歷過。回到2021年夏天，紅魔鬼當時以7300萬英鎊羅致查頓辛祖，以及在轉會窗關上前壓哨簽回C朗拿度。

他們經歷「蘭歷克之亂」後急病亂投醫，沒多想球員是否合用，便匆匆搶回來，如今辛祖正在荷蘭接受心理治療，C朗則在2022世界盃前解約離隊，兩人對球隊的幫助也不算太大。

查頓辛祖高價加盟曼聯，可惜如今依然在陣中浮浮沉沉。（資料圖片／Getty Images）

車路士彷彿在走回曼聯渾沌期的舊路，當日「立立亂」的曼聯，在新帥坦赫格治下，即使沒有法蘭基迪莊，卻有卡斯米路來投，加上C朗離隊，紅魔鬼逐漸回復正軌。若以曼聯的例子來看，車路士是否走在正確的道路上呢？能否撥亂反正，還看樸達的功力，如今眼前先有一個考驗，就是今晚（5日）深夜惡鬥曼城。

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