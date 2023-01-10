英超轉會︱車路士搶贏馬體會祖奧菲歷斯　能否當拯救樸達及時雨？

車路士接近簽入葡萄牙前鋒祖奧菲歷斯（Joao Felix）。

這位23歲鋒將盛傳與球會主帥施蒙尼勢成水火，今個轉會窗尋求離隊，即成英超三大豪門阿仙奴、曼聯及車路士獵物。馬德里體育會終與車路士達成協議，借用他至季尾。



祖奧菲歷斯即將外借到車路士。（Getty Images）

為什麼車路士能搶贏？

祖奧菲歷斯2019年夏天以1.26億歐元由賓菲加轉投馬體會，令他登上轉會榜歷來第四最貴球員，當年他只得19歲。同年11月，他更擊敗英格蘭的查頓辛祖（Jadon Sancho）及德國的夏維斯（Kai Havertz）贏得歐洲金童獎（Golden Boy Award），獲選歐洲U21最強新星。

可是轉戰西班牙3年以來，他的發展停滯不前，遠遠未達預期高度，與球會主帥施蒙尼的關係亦愈來愈差，甚至去到水火不容地步，球會只好在今個轉會窗放他走。他跟馬體會的合約2026年才屆滿，球會先求將他外借，待有好價錢才出售。

曼聯、車路士和阿仙奴三支前線均需增兵的英超球會，均對他有興趣，可是曼聯預算有限，無法負擔馬體會開出的高昂借用費，阿仙奴的頭號目標鎖定為烏克蘭翼鋒梅迪歷，或許令現況最為水深火熱的車路士有機可乘。

曾當選「歐洲金童」的菲歷斯，能否拯救車路士和樸達？（Getty Images）

歐洲金童能否拯救樸達？

英國廣播公司（BBC）在內各大媒體均指菲歷斯即將加盟車路士，「轉會達人」、意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）消息稱，「車路士預期在24或48小時內完成菲歷斯的交易，他們與馬體會已落實協議最後細節。各方已準備好相關文件預備簽署，整個交易約為1100萬歐元，人工全由車路士付出。」

人工水平，可能正是車路士勝出的因素。即使其他球會同對菲歷斯有意，但一聽他開出的600萬歐元人工要求，幾乎全數打退堂鼓，唯獨車路士未被嚇退。BBC指，菲歷斯本人傾向選擇藍軍。

車路士今季一路表現欠順，目前僅在聯賽榜排第十位。（Getty Images）

車路士備受傷兵問題困擾，目前在英超17戰得25分只排第10位，前鋒奧巴美揚表現尤其令人大失所望。藍軍在前老闆艾巴莫域治年代，對主帥向來欠缺耐性，只要成績稍差，炒領隊手起刀落。新班主托德波里入主後不久即在今季初辭退杜慈，以白禮頓領隊樸達取而代之，即使球隊表現未如理想，近日消息指樸達仍獲球會管理層信心，托德波里亦銳意在轉會市場為新帥樸達增兵。

菲歷斯在2022世界盃5次為葡萄牙上陣，攻入一球，球隊8強出局後，他回到馬體會曾兩度上陣。12月29日馬體會2：0勝艾爾切一仗取得入球，剛過去的周日馬體會0：1負巴塞，他上陣73分鐘。今季他為馬體會20次上陣，攻入5球、助攻3次。