01球評｜車路士踢出了部署還是輸波　領隊樸達離炒魷還有多遠？

直播的鏡頭很少對着車路士的領隊樸達，但賽後還是捕捉了他驚呆的表情，大抵球迷跟他一樣不解為什麼會輸掉了比賽，是的，車路士主場迎擊曼城，其實未落下風，但還是以0：1敗下陣來。



文：胡蘇

睇波資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



面對次席的曼城，車路士踢出了部署，波到人到的逼搶、嚴密的防守，令聯賽攻力最強的曼城在開賽首30分鐘未有正式的埋門，已取得21個聯賽入球的曼城中鋒艾寧夏蘭特近乎隱形，只有一記半單刀施射高出，令人還記得他有上陣。

負隅還抗的車路士，在開賽僅5分鐘便有史達寧傷出，到了22分鐘輪到基斯甸普列錫退下火線，但球隊士氣沒有減退，後備入替的卓古美卡（Carney Chukwuemeka）差點便先開紀錄，可是其禁區邊的勁射卻中柱彈出。

英超｜車路士頭頭碰着黑 主場不敵曼城 22分鐘連傷兩大將

車路士翼鋒史達寧開賽5分鐘便傷出，嚴重影響了球隊的部署。（Getty Images）

禍不單行的是，車路士另一翼鋒基斯甸普列錫在22分鐘亦退下火線。（Getty Images）

事實上，樸達今仗的戰術配置得對辦，截斷了奇雲迪布尼的傳送，也限制了夏蘭特的活動，只是球隊還沒有創造出有效的進攻，「假九」夏維斯勤力有餘而威脅不足，後備入替的奧巴美揚更迷失於左路，完全無法入局的他，到68分鐘便被調離場。

事實上，車路士今場直至60分鐘還是對辦的，要說勝負關鍵，只能說曼城後備力量充足，一億鎊身價的基亞利殊可以放在後備，他與馬列斯雙雙在60分鐘入替，然後在3分鐘後便合力炮製了入球，基亞利殊左路妙到毫巔的傳中，馬列斯做了最簡單的工作，近門將皮球送入網窩，奠定了1：0的勝局。

後備入替的馬列斯（右）近射入網，為曼城奠定勝局。（Getty Images）

曼城勝出後，以17戰得39分的戰績居次席，繼續追趕領先5分的阿仙奴。車路士卻只得25分排第10位，莫要說爭標，距離第4位的曼聯也有10分，追逐前四的歐聯席位並不樂觀。

賽後記者會，樸達卻拒絕認輸，他認為：「還有5個月的爭逐，現在便投降是言之尚早。」他又表示滿意球隊的演出，只是未能得分，當然有點失望。曼城主帥哥迪奧拿則說：「他們今場表現得很好，我滿以為球隊要輸了。比賽了20分鐘後，我不喜歡我看到的比賽局面，我深感一定要做一些改變。」難怪他半場便做了兩個調動，以文路爾艾簡治及新秀歷高路易斯（Rico Lewis）入替基爾獲加及祖奧簡斯路。

車路士今仗表現不是太差，無奈最後也是輸波而回。（Getty Images）

網上一片輿論都指樸達不夠班，車路士淪為「白禮頓2.0」，但是要「執好」一支球隊其實不是一頭半個月的事，現時位列榜首的阿仙奴，曾幾何時也是戰績低迷，如果兵工廠的管理層也像網民那樣短視，阿迪達也無法鑄造現在力爭錦標的球隊。車路士新班主托德波里似乎很樂觀花錢增兵，至於有沒有足夠耐性去等樸達制定爭勝戰略，卻不是那麼樂觀了。

曼城贏波後，以39分的戰績居英超次席，繼續追趕領先5分的阿仙奴。（Getty Images）

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