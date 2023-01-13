桌球｜奧蘇威廉斯激戰11局　黃金左手時隔23年再於三大賽事挫火箭

2023年倫敦桌球大師公開賽，「黃金左手」威廉斯時隔23年再次在「三大賽事」（ Triple Crown）擊敗奧蘇利雲，賽後「火箭」大方認輸，認為「『桌球之神』做了正確的決定」。



今仗奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）與威廉斯（Mark Williams）在8強戰狹路相逢，排名世界第一的「火箭」率先進入狀態，第一局輕鬆以115度拿下，並很快以3：0領先對手。及後「黃金左手」發力從2：4反追至5：4率先「叫糊」，更在第7局轟出本屆賽事並列最高分的一cue 143度。不過隨着奧蘇利雲扳回一成，兩人進入決勝局，最後威廉斯把握奧蘇的失誤打出一棒102度，成功以6：5淘汰老對手。

奧蘇利雲今仗先贏3局，但可惜未能把握優勢（Getty Images）

「桌球之神今天做了正確的決定，」領先3局但最後被「反吸」的奧蘇利雲大方稱讚對手。「威廉斯確實表現得更好，如果我打成這樣還能勝出的話會是一件諷刺的事。」

「領先3：0之後我無法得分和打開局面，面對威廉斯這種頂級的對手你不能有太多的失誤。」這位目前排名世界第一的球手補充道。

面對今場失利，「火箭」輸得心服口服。（Getty Images）

威廉斯上一次戰勝奧蘇要追溯到2014年在中國舉辦的桌球國際錦標賽，而在「三大賽事」中戰勝這位老對手更是遠至23年前，他賽後坦言：「就像人們一直跟我說的那樣，我已有20年沒能在英國的主要賽事中擊敗奧蘇了，在『三大賽事」有23年，在各項賽事也要有9年了。」

威廉斯已多年無法擊敗奧蘇利雲。（Getty Images）

「不過這些都已經過去了，而且就算我再有無法擊敗他的20年也不足為奇，奧蘇是個非常出色的球手。」威廉斯續說道。「這是我人生中最好和最滿意的一場勝利。」

這位被稱為「黃金左手」的威爾斯球手上一次大師賽奪冠已是2003年的事情，戰勝奧蘇利雲後，他將在4強戰面對英國球手利蘇斯基（Jack Lisowski），爭奪決賽席位。