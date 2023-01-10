桌球︱奧蘇利雲首次就中國假波案表態　語出驚人桌總即出聲明反駁

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在桌球大師賽輕鬆闖入八強後，首度就多名中國球手牽涉入假波案一事表態，他不單未有如前世界冠軍杜靴迪那樣加以責備，甚至對被停賽球手非常同情，引來世界桌球總會發聲明反駁。



中國10名桌球手牽涉入假波案遭停賽，當中包括2021年大師賽冠軍顏丙濤以及世界排名第9的趙心童，震撼球壇。奧蘇利雲在大師賽6：1擊敗比利時球手比素（Luca Brecel）後，首度就事件開腔。

奧蘇利雲晉級大師賽八強後，首度就中國多名球手涉及假波案開腔。（Getty Images）

奧蘇：「他們或在絕望中被迫這樣做」

向來語出驚人的奧蘇，今次亦不例外：「只能夠是兩種情況：他們一是（賭博）成癮，如果是這樣的話，他們需要幫助；否則他們就是無法賺夠錢生活。」他相當同情這班遭停賽的球手，「或許他們在絕望中被迫這樣做，而這樣並非一個理想狀況。」

奧蘇利雲呼籲，世界桌球總會（WPBSA）「應該幫助和支持他們，而非重罰他們。」他甚至認為，桌球應改變架構，令這班球手不用再陷入這種局面。他又引用其他運動為例子，「我肯定足球也曾發生這種事，但足球運動並未受到傷害。我肯定網球亦曾發生過，而網球也未有任何傷害。它是可以糾正及處理好的。」

世界排名第9的趙心童自小擁有優厚的打波條件，近兩年亦有所突破奪得大賽錦標，涉及假波案令人意外。（Getty Images）

為何奧蘇會為涉案球手求情？

即使地位崇高的奧蘇利雲親自求情，希望當局向一班停賽球手從輕發落，不過桌球監管機構並未理會，甚至「唔畀面」發聲明逐點反駁他的說法：「世界桌球巡迴賽（WST）和世界桌球總會（WPBSA）均在保證收入和贏得巨額獎金方面，通過WST為球手提供足夠支援和機會。我們的架構中已包括球員董事局，向我們的球手提供福利和支援，對我們來說極為重要。」

奧蘇利雲向來站在球手立場一方，不過今次牽涉到相當敏感的假波案，依然一面倒向涉案球手傾斜，或多少與感情因素有關。他曾親自指導涉及案件的中國年輕球手趙心童，此子深得「火箭」歡心，曾向Eurosport稱：「心童讓我想起我的兒子，我看着他就想起我的兒子Ronnie了。我對心童是有種像父親般要保護他的心，我想看到他有好表現。他很有天份，也是個可愛的男孩。」

他趙心童期望甚高：「我想見到他向世界展現自己的好球技，他會打出最漂亮的風格。我跟他之間關係很好，我常向他說，『你才是話事人，我是來幫你的，但如果你叫我收聲，我就會收聲』。」同遭停賽的另一中國球手顏丙濤，亦曾獲「火箭」大讚為「天生贏家」。

顏丙濤同涉中國桌球假波案停賽。（Getty Images）

趙心童原本應該正在跟奧蘇利雲和顏丙濤一起出戰大師賽，惟趙、顏兩名世界前16球手雙雙停賽，要改由其他球手頂上。

今次中國桌球假波事件中，首位遭停賽球員梁文博是在2022年10月27日遭世界桌球總會宣布停賽。到12月，更是8名球手連環受罰，先是在9日有魯寧、李行、趙劍波、白朗寧和常冰玉遭停賽，僅3日後的12日，顏丙濤也遭罰；23日，陳子凡也被停賽，到2023年1月3日，趙心童和張健康也加入此行列，前後共10人遭停賽。

趙心童、顏丙濤雙雙遭停賽，對中國桌球壇打擊極大，中國目前就只有他們世界排名在前16位之內，二人同被視為中國桌球新一代領軍人物。