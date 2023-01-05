中國桌球假波︱前世界冠軍批行為如毒瘤　10年前類似案例終重罰

中國桌球假波案累計10名球手被停賽，最新焦點是世界排名第9的趙心童亦牽涉其中。前世界冠軍杜靴迪（Ken Doherty）批評打假波對一項運動來說猶如毒瘤，也不理解部份中國球手明明已取得成功，為何仍要犯案。



1997年贏得世界冠軍的53歲球手杜靴迪，現時仍嘗試在職業巡迴賽中打拚，他受訪時對今次醜聞感到震驚，以為如此惡劣的行為只會在以前發生。

杜靴迪提及曾排名世界第5的英籍桌球手李爾（Stephen Lee），2013年被揭發在2008至2009年七場球賽故意輸波，結果因操控賽果及賭博行為，被罰停賽12年。「我以為自他之後，桌球界就不會再發生這種事。因為他被罰得很重，這已代表了球圈強硬的立場及訊息——任何人都不能逍遙法外。」

杜靴迪曾贏得1997年世界桌球錦標賽。（Getty Images）

25歲的趙心童家境富裕、世界排名第9，2021年更奪得英國錦標賽冠軍；他與世界排名第16的顏丙濤，是唯二打入世界前16的中國球手，被視為中國桌球新一代領軍人物。杜靴迪不理解兩人為何牽涉其中，「他們過去幾季表現出色，賺了很多錢，躋身到世界前16，已經非常成功了。」

「他們為什麼會這樣做？這種行為在所有體育項目中都像毒瘤一樣，他們就是貪婪，而這是人性中最大的罪惡之一。」

趙心童自小擁有優厚的打波條件，近兩年亦有所突破，奪得大賽錦標。（Getty Images）

然而杜靴迪慶幸，至少當局已「拉到人」，「每個案件都不同，但凡是打假波，這些球員都應該被嚴厲處理及懲罰。」

他相信桌球不會被今次事件打倒，「人們始終喜愛桌球，我們也有偉大的球手，大部份人都熱愛這運動、公正地打比賽。桌球有它的魅力，它一定會生存下來。」

顏丙濤早前已被停賽。（Getty Images）

今次中國桌球假波事件中，首位遭停賽球員梁文博是在2022年10月27日遭世界桌球總會（WPBSA）宣布停賽。到12月，更是8名球手連環受罰，先是在9日有魯寧、李行、趙劍波、白朗寧和常冰玉遭停賽，僅3日後的12日，顏丙濤也遭罰；23日，陳子凡也被停賽，到2023年1月3日，趙心童和張健康也加入此行列，前後共10人遭停賽。