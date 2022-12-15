桌球︱奧蘇利雲讚似Mr Bean　泰國微笑哥趣怪魅力俘虜球迷︱有片

英格蘭桌球公開賽，世界排名第一的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）於64強鬥泰國球手德猜屈（Dechawat Poomjaeng），賽後大讚對手甚具娛樂性，風格似足戇豆先生（Mr Bean）。



德猜屈雖然相隔5年後才重返職業巡迴賽，世界排名也只得第130位，卻幾乎爆冷，在「火箭」身上拿下首兩局，但未能維持到底，最終被奧蘇反勝4：2。

來自泰國的德猜屈外表趣怪。（WST）

不過賽果無阻德猜屈成為球迷寵兒，剃光頭加上天生擁有一雙大耳朵，德猜屈的趣怪外表總能散發過人魅力，加上不論贏或輸都經常掛起笑容，有「微笑的泰國人」（The smiling Thai）稱號，過往也不時在場內「搞鬼」，如不時突然主動拍手，帶動現場觀眾支持自己，因此深得喜愛。

德猜屈過往比賽時的有趣片段，令他成為球迷寵兒：

這位44歲泰國球手今場也娛樂性十足，第二局跟奧蘇戰成56：56時，枱上只剩黑波可打。

德猜屈率先出棒，黑波被打至枱上方，白波卻滾往下方波袋方向，此時德猜屈突然拍打波枱，看似用念力阻止白波「撻死」，連平日負責「搞鬼」的奧蘇也被他嚇到，不禁露出笑容。

德猜屈今場對奧蘇時的搞笑場面：

奧蘇賽後大讚德猜屈，「他的性格像是戇豆先生（Mr Bean），有趣的樣貌加上打波風格，這很不錯，他應該去做喜劇。」有意思的是，隨年紀增長，其實不少網民認為奧蘇外型跟飾演戇豆先生的演員Rowan Atkinson愈來愈神似，今次他竟以戇豆先生來形容對手，真不知他是有心定無意。

他指兩人擦出的火花，為觀眾帶來了一場不沉悶的桌球比賽，「只認真直接地打波沒有意思，大家也應該笑多一點，所以我不時會想利用撞兩次或三次枱邊去入波，雖然命中率不高，但只有你肯試，瘋狂的事才會來，我很享受這種打法。」

其實奧蘇自己本身也有點像Mr Bean。（Getty Images）

「火箭」晉級後會於32強對英格蘭的高特（Martin Gould）。另一邊廂，香港球手傅家俊亦晉身32強，他連贏兩場外圍賽後，周三（14日）於正賽亮相面對賴斯（Peter Lines），總局數贏4：1，今日將與鶴健士（Barry Hawkins）爭入16強。