中國桌球假波｜「富二代」趙心童成停賽第十人　中國前列球手滅團

中國桌球假波案再多兩名球手被停賽，除了張健康，還有最引人注目的趙心童，前後共十人遭停賽。

25歲的趙心童自小家境富裕、天才橫溢，2021年更奪得英國錦標賽冠軍，目前世界排名進入前十，「火箭」奧蘇利雲更是將他視如己出，貼身指導。

幾乎擁有一切之下，更令內地網民不解他何以捲入假波事件。



趙心童多年前已獲中央電視台為他拍攝名為《成為丁俊暉》的紀錄片，由這齣在2015年播放的紀錄片，可知趙心童自小家境不俗， 在深圳出生的他，父親是醫院副院長、母親在同一醫院任護士，而父母都非常愛錫他，在趙心童10歲時，便在家中改造房間作為他的「波樓」，及聘請教練，讓兒子有最好的環境學打波，未幾更送他到英國學法。

趙心童當時已在片中說，十分慶幸有父母支持，認為自己是「桌球壇裏最幸福的小孩」，希望未來能成為像丁俊暉一樣的球手。

趙心童兒時已在家中擁有一間私人打波房。（央視截圖）

儘管趙心童由2016年出戰職業賽開始，表現一度起起伏伏，但在2021年終於有所突破，奪得英國錦標賽冠軍，成為其生涯首項三大賽錦標；2022年，他再奪得德國大師賽冠軍，決賽時遇上早前同因假波案遭停賽的「神童」顏丙濤，以9：0大炒對方，成為史上第3位在排名賽事決賽「Whitewash」對手的球手。

趙心童自小擁有優厚的打波條件，近兩年亦有所突破，奪得大賽錦標。（Getty Images）

趙心童亦深得「火箭」奧蘇利雲歡心，親自指導他，「火箭」曾向Eurosport談這位中國球手，盡展對趙的欣賞之情：「心童讓我想起我的兒子，我看着他就想起我的兒子Ronnie了。我對心童是有種像父親般要保護他的心，我想看到他有好表現。他很有天份，也是個可愛的男孩。」

奧蘇續道，自己對趙心童期望甚高：「我想見到他向世界展現自己的好球技，他會打出最漂亮的風格。我跟他之間關係很好，我常向他說，『你才是話事人，我是來幫你的，但如果你叫我收聲，我就會收聲』。」

奧蘇利雲認為趙心童極有天份。（Getty Images）

趙心童目前世界排名第9，是排名最高的中國選手，本身就家境不俗，加上早前連奪兩項大賽冠軍，亦曾在社交媒體展示名車、大宅，相信經濟無憂，令內地網民對他竟也牽涉事件大感錯愕，微博上便有網民感嘆：「何必呢，家裏有錢，而且成績這麼好未來可期。沒有人能接丁主任（丁俊暉）的班了。」

趙心童曾在社交媒體展示富裕生活。（Instagram）

今次中國桌球假波事件中，首位遭停賽球員梁文博是在2022年10月27日遭世界桌球總會（WPBSA）宣布停賽。到12月，更是8名球手連環受罰，先是在9日有魯寧、李行、趙劍波、白朗寧和常冰玉遭停賽，僅3日後的12日，顏丙濤也遭罰；23日，陳子凡也被停賽，到2023年1月3日，趙心童和張健康也加入此行列，前後共10人遭停賽。

今次趙心童遭停賽，對中國桌壇打擊極大，因早前已遭停賽的顏丙濤則世界排名第16，他與趙心童是唯二打入世界前16的中國球手，被視為中國桌球新一代領軍人物。內媒形容今次假波案，令中國世界排名前16的球手「滅團」。