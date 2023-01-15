佩劍大獎賽｜何思朗絕地反擊39歲奧運金牌　再挫意大利劍手晉16強

佩劍突尼西亞大獎賽周日（15日）上演正賽，港隊有何思朗及歐倩瑩分別打入男、女子個人賽正賽。何思朗首圈已經要面對前世界冠軍金政煥，不過他在落後11：14絕境中連取4分反勝，繼而在次圈擊敗意大利劍手，昂然晉級16強。



何思朗首圈的對手是39歲的韓國名將金政煥，既曾奪世界冠軍，也是前年東京奧運韓國佩劍隊奪得男子團體金牌的功臣。

何思朗早段一度領先，但未幾便遭金政煥反超，落後至5：9，不過思朗毫無懼色，又追近至8：10，一次暫停後更緊咬對手，連番追至9：10、10：11、11：12，雖一度又落後11：14，但思朗追平至14：14，最終更成功把握關鍵分，以15：14淘汰對手，晉級32強，將在香港時間晚上約9：20在綠色劍道鬥意大利劍手Dario Cavaliere。

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香港劍擊代表何思朗。（資料圖片／余俊亮攝）

何思朗面對25歲的意大利劍手Dario Cavaliere打得緊湊，成功以15：13再下一城，昂然晉級16強，下一輪將面對另一位意大利劍手Matteo Neri。

歐倩瑩的64強對手是25歲意大利劍手Michela Battiston，這位香港代表以8：15敗陣，未能晉身下一圈。