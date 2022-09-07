劍擊｜重劍朱嘉望確診後「上一課」 佩劍何思朗海外集訓見成果

香港女子重劍代表朱嘉望（Moonie）在7月埃及劍擊世錦賽前確診，無緣出戰個人賽，她周三（7日）出席活動時表示，經歷過去一季海外集訓和比賽後，成長了不少。



正在休假的朱嘉望在活動上透露，劍擊隊下周二恢復訓練，她坦言今次假期能充分休息，「放了一個月，之前離開香港那麼久，一次過放假唞一啖氣咁。」她接下來會準備11月舉行的香港公開賽，備戰年末展開的世界盃賽事。

朱嘉望表示完季一個月假期能真正充分休息。（葉詩敏攝）

確診經歷成寶貴一課

回想劍擊世錦賽前一個多星期染疫無奈退賽，朱嘉望表示去季比賽成長了很多，包括應付很多突如其來的變數，如年初於爭議聲中展開的俄羅斯索契站世界盃腰斬。

「不止要擔心比賽表現，還要擔心疫情不要確診，亦有好多特殊變化，在俄羅斯的情況又好緊張，所以今年比賽令我成長了很多。」朱嘉望特別提到，確診經歷讓她上了一課，「學識事情發生了就思考點樣處理，不要埋怨，同以前的自己有不同。明白好多事不到自己控制，汲取經驗、『Learn my lesson』，下次我就能打得更好。」

朱嘉望、吳諾弘（左）與何思朗出席公開活動，分享近況。（葉詩敏攝）

女子重劍世界盃將在11月展開，明年4月亦開始巴黎奧運積分周期，Moonie表示希望今季能打入世界盃個人賽正賽，同時會與隊友力爭奧運資格。「因為去過一次（奧運），巴黎可能抱住期望我們都要做到，是比上次壓力大了，但希望我們遇強愈強，最後會取得資格。」

朱嘉望坦言上季經歷讓她成長了不少。（葉詩敏攝）

港隊下周二恢復訓練，男子佩劍主將何思朗坦言劍隊在去季表現展現訓練成果，「團體排名未試過這樣高（世界第12），證明訓練有成果，個人賽要更努力，希望世界盃能打入32強，甚至更進一步，取得更多積分去奧運。」

男子佩劍去季在亞錦賽摘下團體賽銅牌，亦在世界盃每個分站打入16強，思朗表示希望能再出外集訓，笑言沒有「Homesick」（思鄉病）問題，「大半年在海外和其他運動員一起訓練，進步更快，在香港來來去去幾個對手，希望可再外出集訓，專注打劍。」

男佩在去季團體排名升上新高，何思朗認為是外訓成果。（葉詩敏攝）