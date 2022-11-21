單車節｜劍擊手蔡俊彥方凱申何思朗踩過界　測試後感：比想像中難

闊別四年的香港單車節將於下月18日舉行，劍擊運動員蔡俊彥、方凱申及何思朗亦報名參加非競賽項目的30公里組。上周六（19日）下午三名劍擊手與其他參加者一同在慈雲山蒲崗村道公園，參加大會安排的兩項單車技術測試，並通過評核。



三名劍擊手均提到，戶外單車與平時體能訓練用到的單車機不同，與劍擊所用的發力方法亦是迥異，比想像中困難。蔡俊彥表示，一直仰慕有「牛下女車神」之稱的香港女子單車運動員李慧詩，今次測試更加體會到做職業單車運動員並不簡單。



將踩單車經長青隧道及昂船洲大橋

「三劍俠」首次參加香港單車節。何思朗解釋為何會「踩過界」，「想試下唔同運動，平日喺劍擊訓練上面教練都會安排一啲體能項目，例如壁球，單車都好幫到手（提高體能），所以咪試下。」

三人報名的30公里組將從尖沙咀出發、途徑長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋再回到尖沙咀。

方凱申表示，難得有機會接觸戶外單車，而本次活動最吸引之處，在於平時都在室內使用單車機、外出駕車或步行行人道，今次難得踩著單車去到隧道及大橋。

三劍客報名的30公里組將從尖沙咀出發、途徑長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋再回到尖沙咀。（旅發局提供）

技術評核：在16秒內窄路掉頭 15分鐘內踩6公里

大會規定，除中國香港單車總會競賽會員、或其他單車會會員並曾完成「新鴻基地產香港單車節」單車活動，或相近程度單車赛事的人士外，所有50公里及30公里組参加者，須通過由大會安排的單車技術評核。

評核內容規定，參加者需在16秒內完成指定路程的窄路掉頭測試，期間身體任何部位不可觸碰地面，單車的車輪不可撞倒任何障礙物。另有體能及集體起步測試，同批參加者需一同出發，在15分鐘內騎行6公里。

大會透露，本次單車節共5,000人報名參加，其中2,500人需參與評核。「三劍俠」在11月19日均通過技術評核。

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單車發力方法迥異

方凱申：呢項運動都需要技巧

兩項測試完成後，「三劍俠」均汗如雨下，表示戶外單車運動比想像中困難。方凱申說：「（剛開始）跑兩圈都好唔順，多咗先好點，呢項運動都需要技巧。」他稱會在單車節開始之前增加體能訓練。

何思朗：落斜用咗力差點炒車

蔡俊彥：單車考驗團隊合作

何思朗表示，領略到健身單車與室外單車發力方法不同，測試中發現自己「唔識轉波」。而他慣於在室內踩單車機時出盡全力，「有啲位需要出全力，但有啲位，譬如落斜又唔使，頭先我落斜就用咗力，差點炒車。」

蔡俊彥則表示，劍擊訓練更看個人，但單車考驗團隊合作，例如團隊中的破風手會在前方帶路，訓練下來更能提高團隊合作精神，他在接下來會更努力踩。

三劍客並無特別相熟的單車運動員探討技巧與經驗。大學時與MIRROR成員Edan呂爵安宿舍同房的蔡俊彥，透露仰慕「牛下女車神」李慧詩已久，此番評核更深刻體會到做職業單車運動員不簡單，更何況李慧詩先後在兩屆不同奧運會均獲得獎牌。