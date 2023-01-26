羽毛球．印尼賽｜李吳配混雙次圈止步 印尼拍檔2023年對港隊3連勝

羽毛球印尼大師賽港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪首圈出局後，另一對拍檔李晉熙／吳芷柔次圈遇上印尼組合費甸拿亞（Dejan Ferdinansyah）／韋查查（Gloria Emanuelle Widjaja），力戰三局後遺憾出局。



這對印尼組合去年10月曾在丹麥大師賽直落兩盤擊敗李吳二人，今仗首局港隊組合率先進入狀態，領先2：1後連得4分拉開至6：2，惟印尼組合之後調整狀態，追至7：7同分。之後雙方分差不曾超過2分，最後費甸拿亞／韋查查以21：19反勝先拿下第一局。

第二局李吳配再次掌握主動權，開局連得4分，中段將分差拉開至8分後，持續壓制印尼組合，成功以21：12大比數扳回一城。

費甸拿亞／韋查查在決勝的第三局尋回節奏，開局伊始一路領先帶到尾，李吳配早段被稍微拋離後亦曾追貼至6：7，但之後再被對手拉開分差，終以12：21失落決勝局，總局數1：2不敵對手出局。

李晉熙（左）與吳芷柔未能突破印尼大師賽次輪。（資料圖片／香港羽毛球總會）

印尼混雙拍檔2023年3勝港隊兩組合

世界排名第16位的費甸拿亞／韋查查，上輪擊敗鄧俊文／謝影雪組合後晉級，讓港隊「內訌」戲碼無法上演，今仗李晉熙／吳芷柔再次倒在這對印尼組合手上，加上早前鄧謝配亦曾在馬來西亞公開賽16強不敵這對組合，2023年兩支香港混雙組合面對他們3戰全敗，猶如「港隊剋星」。

伍家朗今晚稍後時間將在男單次圈硬撼世界排名第4的馬來西亞球手李梓嘉。