羽毛球．印尼賽｜伍家朗輕鬆過關次圈硬撼李梓嘉　鄧謝配首圈止步

印尼羽毛球大師賽首圈，港隊男單代表伍家朗面對馬來西亞球手詹俊為，未遇太大壓力，僅花半小時解決對手晉級，次圈將遇上另一大馬球手，硬撼2號種子李梓嘉。至於混雙組合鄧俊文／謝影雪，首圈則不敵印尼組合止步。



伍家朗周三壓軸出場，與馬來西亞球手詹俊為交手，這名港隊男單代表首局早段已奠定優勢，曾經領先9：2，伍家朗先以21：6大勝先拔頭籌。次局比分較為緊湊，伍家朗同樣在早段拉開差距，結果以21：15再下一城，僅花30分鐘淘汰對手，躋身次圈。

伍家朗在今日（26日）的次圈將鬥另一馬來西亞球手，與2號種子李梓嘉碰頭，硬仗可期。24歲的李梓嘉去年脫離國家隊，變成自由球員，戰績依然亮眼，稱霸亞錦賽。伍家朗與李梓嘉過去兩度碰頭，同樣在2019年，兩戰亦要打足3局，二人各贏一次。

羽毛球．印尼賽｜男單「一哥」李卓耀負真庭 連續三站首圈出局

伍家朗首圈輕取馬來西亞球手，次圈將硬撼李梓嘉。（Getty Images）

鄧謝再負印尼組合出局

混雙方面，港隊的李俊熙／吳芷柔與4號種子的德國組合Mark Lamsfuss／Isabel Lohau激戰三局，結果力克對手過關。若隨後登場的鄧俊文／謝影雪晉級的話，兩對港隊組合有望於次圈碰頭。

「鄧謝配」再遇印尼組合費甸拿亞（Dejan Ferdinansyah）/韋查查（Gloria Emanuelle Widjaja），雙方在早前的馬來西亞公開賽曾經交手，當時鄧謝直落兩局不敵對手，今仗力爭扳回一城。

鄧謝首局早段先落後，中段曾經連取5分，一度以16：15反超前，可惜未能乘勢拿下首局，以17：21落敗。鄧謝配次局依然受制於對手，而這對印尼組合未有給予鄧謝收窄分差的可能，結果以16：21再輸一局，結果兩局淨負對手，首圈止步。

鄧俊文和謝影雪再不敵印尼組合，無緣16強。（資料圖片／Getty Images）

港隊印尼大師賽次圈賽程：

女雙：楊雅婷／楊霈霖 對 譚寧／夏玉婷（中國）

混雙：李俊熙／吳芷柔 對 費甸拿亞／韋查查（印尼）

男單：伍家朗 對 李梓嘉



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