羽毛球印度賽｜鄧俊文謝影雪16強止步　丹麥組合挑戰成功成轉捩點

撰文：吳慕兒
出版：更新：

羽毛球印度公開賽16強，港隊混雙代表鄧俊文／謝影雪面對世界排名14的丹麥組合Mathias Christiansen／Alexandra Bøje，全場受對手壓制，未能發揮最佳水平，加上失誤頻頻，以局數0：2敗陣，16強止步。

丹麥組合Mathias Christiansen／Alexandra Bøje表現突出，令港隊混雙代表鄧俊文／謝影雪無從發揮。（直播截圖）

鄧俊文／謝影雪首圈輕鬆擊敗世界排名27的丹麥對手Mikkel Mikkelsen／Rikke Soby，次圈面對另一對丹麥組合Mathias Christiansen／Alexandra Bøje，便難應付得多。這對丹麥拍檔世界排名較鄧謝配還要高出6位，首局一開場便拉開5：1。

鄧俊文連番抽擊得手，一度追至3：5，惟港隊組合始終打不出應有水準，即使4度追至3分差距，Alexandra Bøje發揮強大攻擊力下，丹麥組合的穩定演出一路佔上風。局尾遙遙領先至19：13，鄧謝縱連追3分，終仍以16：21先失首局。

羽毛球印度賽｜鄧俊文謝影雪極速晉級16強　伍家朗兩站首圈出局羽毛球︱謝影雪鄧俊文奪全港錦標賽冠軍　連續三屆稱霸混雙
鄧俊文不時發揮強大抽擊力量，可惜今仗水平不夠穩定。（直播截圖）

落後一局下，鄧謝配次局提升表現，開局比分與對手緊咬。轉捩點是港隊領先9：7之際，丹麥隊挑戰成功下追至8：9，Mathias Christiansen大叫一聲，士氣大振。雙方在9：9、11：11、13：13三度平手後，丹麥組合顯示強大韌力，頂住鄧俊文的強攻連拿4分，拉開至17：13。

今仗鄧俊文屢次抽擊得手，卻屢次發球失誤，落後至16：20時大勢已去。就算連追兩分，最終仍以18：21再失一局，局數0：2敗陣。

今仗鄧謝配之敗，一方面是從發球、網前球、出界判斷，均多次出現失誤；另一方面，丹麥組合似乎對他們的進攻路線暸如指掌，相信是上一圈他們擊敗丹麥另一組合時，對手做足功課有關。鄧俊文／謝影雪出局後，印度賽香港球手已全軍盡墨。

羽毛球印度賽｜李卓耀不敵周天成　混雙李吳配反負　鄧謝配明登場劍擊｜何思朗憶反勝奧運冠軍一仗　心無雜念信自己　複製逆轉奇蹟劍擊｜張家朗打出劍擊最高境界　勇挫世界冠軍締造最滿意一仗花劍世界盃巴黎站｜港隊男花團體賽位列第13　排名賽再不敵法國佩劍大獎賽｜何思朗絕地反擊39歲奧運金牌　再挫意大利劍手晉16強花劍世界盃巴黎站｜男花港隊16強止步　女花港隊負美國輪椅劍擊｜余翠怡2023第一戰即奪金　戰女子花劍挫世界第一封后港足日與夜．羅梓駿︱走過困苦童年覓自信　足球就是他的人生定位花劍世界盃巴黎站｜張家朗4強再度飲恨　不敵美國名將摘銅佩劍大獎賽｜何思朗勇闖正賽　首圈硬碰韓國奧運金牌金政煥
羽毛球
鄧俊文
謝影雪