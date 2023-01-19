羽毛球印度賽｜鄧俊文謝影雪16強止步　丹麥組合挑戰成功成轉捩點

羽毛球印度公開賽16強，港隊混雙代表鄧俊文／謝影雪面對世界排名14的丹麥組合Mathias Christiansen／Alexandra Bøje，全場受對手壓制，未能發揮最佳水平，加上失誤頻頻，以局數0：2敗陣，16強止步。



丹麥組合Mathias Christiansen／Alexandra Bøje表現突出，令港隊混雙代表鄧俊文／謝影雪無從發揮。（直播截圖）

鄧俊文／謝影雪首圈輕鬆擊敗世界排名27的丹麥對手Mikkel Mikkelsen／Rikke Soby，次圈面對另一對丹麥組合Mathias Christiansen／Alexandra Bøje，便難應付得多。這對丹麥拍檔世界排名較鄧謝配還要高出6位，首局一開場便拉開5：1。



鄧俊文連番抽擊得手，一度追至3：5，惟港隊組合始終打不出應有水準，即使4度追至3分差距，Alexandra Bøje發揮強大攻擊力下，丹麥組合的穩定演出一路佔上風。局尾遙遙領先至19：13，鄧謝縱連追3分，終仍以16：21先失首局。

鄧俊文不時發揮強大抽擊力量，可惜今仗水平不夠穩定。（直播截圖）

落後一局下，鄧謝配次局提升表現，開局比分與對手緊咬。轉捩點是港隊領先9：7之際，丹麥隊挑戰成功下追至8：9，Mathias Christiansen大叫一聲，士氣大振。雙方在9：9、11：11、13：13三度平手後，丹麥組合顯示強大韌力，頂住鄧俊文的強攻連拿4分，拉開至17：13。

今仗鄧俊文屢次抽擊得手，卻屢次發球失誤，落後至16：20時大勢已去。就算連追兩分，最終仍以18：21再失一局，局數0：2敗陣。

今仗鄧謝配之敗，一方面是從發球、網前球、出界判斷，均多次出現失誤；另一方面，丹麥組合似乎對他們的進攻路線暸如指掌，相信是上一圈他們擊敗丹麥另一組合時，對手做足功課有關。鄧俊文／謝影雪出局後，印度賽香港球手已全軍盡墨。