羽毛球印度賽｜鄧俊文謝影雪極速晉級16強　伍家朗兩站首圈出局

印毛球印度公開賽周三（18日）繼續首圈賽事，港隊有混雙代表鄧俊文／謝影雪、男單的伍家朗和女雙組合楊雅婷／楊霈霖出戰。



鄧俊文／謝影雪面對丹麥對手Mikkel Mikkelsen／Rikke Soby，兩個組合過去唯一一次交手是在2021年的法國公開賽，當時「鄧謝配」以局數2：1擊敗對手。相隔近兩年再交手，鄧俊文／謝影雪今次打得較輕鬆，首局在領先至10：8後一口氣連搶6分拋離開對手1，以21：11先贏一局。

鄧俊文／謝影雪的組合表現平穩。（資料圖片）

第二局，這對香港組合初段已連取7分，一度領先8：1，雖然曾遭對手追近至9：8，但最後仍以21：13再贏一局，直落兩局獲勝出線至16強。將要面對另一對丹麥組合Mathias Christiansen／Alexandra Bøje。「鄧謝配」與兩人過去曾碰頭3次，丹麥組合以對賽戰績2：1稍稍領先。

頭場上陣的伍家朗對8號種子、泰國球手Kunlavut Vitidsarn，一直陷於苦戰，首局早段雖一度領先5：4，但未幾遭拋開，先輸13：21；第二局雙方差距更大，伍家朗終以13：21再輸一局，直落兩局告負出局，是他繼馬來西亞公開賽後，連續兩站首圈出局。楊雅婷／楊霈霖在女雙面對台灣組合李佳馨／鄧淳薫，亦直落兩局17：21、16：21落敗出局。