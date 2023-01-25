羽毛球．印尼賽｜男單「一哥」李卓耀負真庭　連續三站首圈出局

羽毛球印尼大師賽，世界排名第16的李卓耀首輪便對上印尼名將真庭（Anthony Sinisuka Ginting），雖然過往交手戰績佔優，但仍於苦戰兩局下被擊敗。



李卓耀此前曾與真庭3度交手並勝出2次，其中一次更是在香港公開賽力克這位「印尼一哥」拿下冠軍。不過今仗卓耀首局便陷入苦戰，賽事伊始被世界排名第2的對手連取5分，及後力追至6：6平手後，卻又被拋離至6：11。

此後卓耀雖然曾追至9：13，但又再度被真庭拉開至9：17，最終以10：21輸掉首局。

李卓耀今仗幾無還手之力。（資料圖片，Badminton Photo）

2023年連續三站首圈出局

第二局真庭再度佔據主導，初段便將比數手打成6：2，雖然李卓耀曾一度追成7：9，但此時真庭連得8分，一口氣將比數拉開至16：7。

之後卓耀稍微找回節奏，雙方幾乎以梅花間竹方式互取分數，惟真庭已率先到達match point，憑21：12拿下第二局，兩局直落以大比數拿下勝利。2023年初馬來西亞、印度和印尼三站巡迴賽事，李卓耀首圈分別遇上常山幹太、周天成、真庭，未能有個好開始，全數首圈出局。

真庭今仗表現神勇，兩局直落以大比數勝出。（資料圖片，Getty Images）

李晉熙／吳芷柔挫德國組合晉級

今日尚有其他港隊成員登場，混雙組合李晉熙／吳芷柔，以21：12、11：21、21：19局數2：1擊敗德國組合Isabel Lohau／Mark Lamsfuss晉級，鄧俊文／謝影雪則硬撼東道主印尼組合Dejan Ferdinansyah／Gloria Emanuelle Widjaja。



另一男單港將伍家朗，首圈對手為馬來西亞球手詹俊為。