羽毛球．印尼賽｜伍家朗反勝李梓嘉晉8強　力爭23年首國際賽錦標

羽毛球印尼大師賽港隊男子單打代表伍家朗，次圈硬撼世界排名第四的馬來西亞好手李梓嘉打出精彩一仗，落後一局下連追兩局反勝，勇闖8強。

由於賽事八個種子球手之中只剩下二人，而且會在8強上線碰頭，形勢對身處下線的家朗有利，有望力爭2023年首項國際賽錦標。



港隊男子單打代表伍家朗印尼大師賽勇闖8強。（Badminton Photo）

2023年一月國際羽聯（BWF）一連三站賽事，伍家朗在首站馬來西亞、次站印度均在首圈出局，第三站印尼大師賽，家朗終打出水準，先在周三（25日 ）晚在賽事首圈面對馬來西亞球手詹俊為，僅花半小時便解決對手晉級，次圈遇上另一大馬球手、2號種子李梓嘉延續良好狀態。

首局初段雙方爭持不下，家朗中段先後11：7、15、11兩度領先4分，惟李梓嘉發力追平15：15，戰至16分平手時，李梓嘉局尾連搶5分，21：16拿下首局。

李梓嘉在印尼大師賽與伍家朗激戰三局。（資料圖片／Getty Images）

次局發展中前段與首局類似，家朗6：2、9：4早段拉開差距，李梓嘉9：9、12：12、14：14三度追平，局尾卻峰迴路轉——家朗一度領先20：15，坐擁5個局點均未能把握，被李梓嘉追平迫至刁時。幸好關鍵時刻家朗連拿兩分，以22：20驚險追平局數。

決勝局戰情再次出乎預料，家朗初段稍為領先下，李梓嘉又再追平6：6、7：7，家朗領先11：9，換場後馬來西亞好手一度追至12：12，惟家朗之後愈打愈順，一口氣連取5分拉開至17：12，李梓嘉後勁乏力，家朗終以21：13連贏兩局反勝，晉級下一圈，力爭2023年首個國際賽冠軍。

最後兩種子8強對撼 形勢有利家朗爭標

今次印尼大師賽頭號種子安賽龍陣前因身體理由退賽，二號種子李梓嘉次圈被家朗擊敗，三號種子駱建佑、五號種子真庭、六號種子周天成、八號種子彭奈亦已全數出局，八個種子球手之中，只剩下四號種子基斯迪、七號種子辛勒施亞（Lakshya Sen）。



由於基斯迪與辛勒施亞8強會在上線對撼，出線後還要接受石宇奇和陸光祖兩位中國球手的勝方挑戰；相對而言，身處下線的家朗形勢可謂相當有利，下一輪家朗在8強戰會遇上常山幹太，這位日本球手早前在馬來西亞公開賽首圈曾擊敗另一港將李卓耀，在賽事戰至最後4強。如家朗成功再一下一城，4強對手是加拿大21歲代表楊燦與印尼球手華多約（Chico Aura Dwi Wardoyo）的勝方。