C朗兩場未開齋有項數據零的突破　艾納斯輸波超級盃4強出局

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）登陸沙特阿拉伯聯賽後仍然未能在正式比賽開齋。C朗在當地時間昨（26日）晚的沙特超級盃4強代表艾納斯（Al-Nassr）踢足90分鐘，有次勁度十足的近門頭槌被撲出，最終球隊以1：3不敵伊蒂哈德（Al-Ittihad）出局。



C朗早前在表演賽為「利雅得明星隊」披甲，對巴黎聖日耳門有入波，但他為艾納斯正式比賽兩度登場，暫時未有收穫。上場沙特超聯，C朗代表艾納斯踢足90分鐘，3次攻門皆不中目標，球隊靠塔利斯卡建功1：0贏伊蒂法克（Al-Ettifaq）。

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今仗的沙特超級盃4強對伊蒂哈德，C朗終於找到加盟後首次中目標埋門，他在43分鐘接應右路傳中，門前一頂，勁度十足，但欠缺角度，被伊蒂哈德門將撲出。年薪2億歐元（約17億港元）的C朗今場2次埋門，1次中目標，仍未能找到入球。

【C朗首次中目標埋門】

艾納斯今仗在上半場先失兩球，雖然塔利斯卡在67分鐘追近至1：2，但完場前又失一球，最終以1：3負於伊蒂哈德，這支兩屆沙特超級盃冠軍（2019、2020）未能闖入決賽。

【有球迷不斷高喊「美斯」】