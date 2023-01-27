摩連奴六十大壽｜摩帥親自切蛋糕給一位羅馬球員　昔日愛徒送祝福

羅馬教練摩連奴（José Mourinho）昨日（26日）六十大壽，球會在更衣室安排驚喜，全隊為他慶祝生日，送上生日蛋糕。羅馬隊長羅倫素柏歷堅尼（Lorenzo Pellegrini）獲特別待遇，摩連奴親自切了一件蛋糕給他吃。



當年那位領波圖威震歐洲的少帥摩連奴，如今「登六」了，昨日60歲生日。操練前，當摩連奴步入羅馬更衣室，職球員鼓掌歡迎。摩連奴爽快地行到蛋糕前，吹熄蠟燭。之後，大家高唱生日歌。

唱完歌，摩連奴行回蛋糕前，親自操刀，很熟手地切了一小件出來，親自拿給站在更衣室角落的柏歷堅尼。去年59歲生日時，摩連奴也做了相同的舉動，親自切蛋糕給隊長。

摩連奴為隊長親自送上蛋糕。（網上片段截圖）

正當大家期待摩連奴會簡單講幾句時，他說：「還講什麼？開工吧。我們在星期日有比賽，出來。」揚手後往更衣室門口走去。

前車路士及熱刺領隊韋拿斯保亞斯（André Villas-Boas）曾經擔任摩連奴副手，當年更有「小摩連奴」的外號。在前上司生日之際，韋拿斯保亞斯都透過社交網站祝福摩連奴，他表示讀萬卷書也不如跟摩連奴一日，他這樣留言：「勤奮讀書1000日，也不及與一位優秀的老師共處一日。」

韋拿斯保亞斯祝摩連奴生日快樂。（Instagram）

摩連奴在千禧年初出道，執教波圖時連奪歐洲足協盃及歐聯，晉身世界級名帥行列，之後執教英超的車路士，以穩守突擊的踢法取得更大的成功。他還教過國際米蘭、皇家馬德里及曼聯等大球會。