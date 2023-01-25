足球熱話｜阿仙奴球迷舉行勝利巡遊被捕　警方稱他們答錯重要問題

阿仙奴在周日英超擊敗曼聯，暫時在英超積分榜有5分優勢，領先曼城排榜首。以3：2戰勝曼聯後，相信全球槍迷都很高興，包括遠在非洲烏干達城市金賈（Jinja）的槍迷。他們未經批准在市內大街組織勝利巡遊，至少8人被警方拘捕。警方發言人表示，行動並非針對阿仙奴，而是質疑遊行人士的動機及身份。



英國《每日郵報》報道，這班烏干達的槍迷組織了5部汽車，在當地時間周一（23日）早上於金賈市內巡遊，遭警方截停。他們身穿阿仙奴球衣，其中一人拿住獎盃，約20人被捕。

英國《BBC》亦有報道相關消息，指至少8人被捕。警方表示，這次遊行事先沒有得到准許。

當地傳媒訪問到其中一名阿仙奴球迷Baker Kasule，他向記者呼冤：「我不知道我們做錯了什麼，我們只是純粹慶祝贏了曼聯。」

當地警方發言人James Mubi質疑遊行人士的身份及動機，他表示英超球季只進行了一半，為何那麼快就慶祝。James Mubi說：「如果跟敵對球迷衝突怎麼辦？他們沒有通知警方，去為他們的遊行提供保安。」

James Mubi承認自己也是阿仙奴球迷：「首先，你知我都是阿仙奴球迷，但帶了他們回警局後，我發現他們連阿仙奴的基本知識也不知道。」

「因為當我們問到不敗球季時，他們答2007年。我們一定要了解他們的動機。」阿仙奴的著名不敗走勢由2003年5月至2004年10月，跨季連續49場聯賽不敗，而在03/04球季更以不敗姿態贏得英超冠軍。