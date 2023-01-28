空手道K1超聯｜劉慕裳連續13個國際賽有獎牌　周日撼清水希容爭金

香港空手道女將劉慕裳（Grace）連續13個國際賽有獎牌落袋，她於世界一級空手道超級聯賽（K1）開羅站勇闖決賽，坐銀望金，決賽將火併日本老對手兼東京奧運銀牌得主清水希容。



劉慕裳上月於亞錦賽摘下銀牌，連同之前的奧運、世界錦標賽及K1超聯等賽事，自2020年起每次參加比賽必有獎牌落袋。她於2023年首個賽事延續這個輝煌紀錄，殺入K1超聯開羅站決賽。

劉慕裳確定連續13項國際賽事都有獎牌落袋。（資料圖片／世界空手道聯盟）

小組賽錄得3戰全勝晉級後，劉慕裳於8強擊敗埃及的哈心（Aya Hesham）。4強遇上日本好手尾野真步，她以「北谷屋良公相君」獲43.3分，尾野則以「一百零八手」取42.2分，劉慕裳殺入決賽後，將面對日本老對手清水希容。

儘管劉慕裳面對清水希容的往績輸多贏少，但曾於2018年終結清水的國際賽87連勝紀錄，成為空手道界一時佳話。開羅站決賽將於周日（29日）開打，劉慕裳誓要重演擊敗「長勝女王」的歷史，打破K1超聯長達4年的金牌荒，在2023年首擊為香港體壇再寫傳奇。

劉慕裳將會在決賽面對來自日本的清水希容。（大會官方Instagram@karateinsights）

劉慕裳連續13個比賽戰績：

2020年2月 K1超聯 銅牌

2020年3月 K1超聯 銅牌

2021年5月 K1超聯 銀牌

2021年8月 東京 銅牌

2021年11月 世錦賽 銅牌

2021年12月 亞錦賽 銅牌

2022年2月 K1超聯 銅牌

2022年4月 K1超聯 銀牌

2022年5月 K1超聯 銀牌

2022年7月 世界運動會 銅牌

2022年9月 K1超聯 銀牌

2022年12月 亞錦賽 銀牌

2023年1月 K1超聯 決賽將對清水希容爭金

