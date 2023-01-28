英超轉會｜安東尼哥頓勢投紐卡素　戴治有望接掌愛華頓

屋漏偏逢連夜雨，愛華頓先有領隊林柏特被炒後，頭頭碰着黑，增兵不成又有主力求去，隊中新星安東尼哥頓正是其中一人，盛傳無限接近紐卡素，一躍成為「爭四分子」。不過，這名英軍新星加盟「喜鵲」先要面對人事問題，原來他與新隊友捷比亞曾經「交過手」。

另外，新主帥方面似乎有突破，盛傳前般尼領隊戴治即將接掌愛華頓。



安東尼哥頓（Anthony Gordon）早已傳出有意離開愛華頓，近日更「扭計」連續3天缺席訓練，如今似乎得償所願。

有「轉會達人」之稱的名記羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，21歲的哥頓即將轉投紐卡素，盛傳轉會費達4000萬鎊連同附帶條款，此子日前接受體檢，即將在日內官宣，有望由爭護級變前四。

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意欲離隊多時的安東尼哥頓轉投紐卡素。（Getty Images）

拖肥新星與昔日「仇人」成隊友

不過，哥頓加盟紐卡素前先要處理人事問題，事關原來他與新同事過往有「牙齒印」。去年10月的英超賽事，根據英媒《talkSport》指，「喜鵲」隊長捷比亞對哥頓太易倒地而不滿，兩人先講手，接近頭貼頭口角，再互相「怒睥」。從片段中可見，哥頓念念有詞，疑似稱對方為「死蠢」，幸好紐卡素隊友及時趕到，分開兩人。

兩人不打不相識，如今由敵人變隊友，加上捷比亞在紐卡素地位祟高，是球隊領袖之一。安東尼哥頓當日不慎得罪「大哥」，捷比亞會否大人不記小人過？抑或哥頓先與捷比亞道歉，就要看屆時二人的造化。

戴治有望回歸英超

愛華頓早前辭退林柏特，球隊內部士氣不穩，曾傳出希望找來阿根廷名帥比爾沙接掌，但《每日郵報》指，愛華頓的球員缺乏速度，故此拒絕「拖肥糖」。

愛華頓「食檸檬」後，將目標放在戴治（Sean Dyche）身上，這名前般尼主帥自上年4月被般尼解僱後，無業至今，如今有望重返英超。

盛傳戴治將在日內上任愛華頓領隊，球隊內待解決問題不少。（Getty Images）

執教般尼期間，戴治總計在英超征戰了7個賽季，有兩季曾以上半版完成球季，其中2017/18球季更以第7位衝線，助般尼相隔51年打入歐洲賽。戴治的護級往績當然不及另一潛在人選艾拿戴斯（Sam Allardyce），但他在英超的執教經驗，對愛華頓的護級戰有幫助。

愛華頓今季20戰僅積15分，目前排在英超倒數第2，只是以得失球差壓過末席的修咸頓，落後第17位的狼隊2分，下輪聯賽將鬥狀態大勇的阿仙奴。

愛華頓今季表現不濟，各項賽事已連續10輪不勝。（Getty Images）

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