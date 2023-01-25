愛華頓新年行衰運　新兵體檢後遭熱刺截糊　睇中比爾沙執爛攤子

愛華頓內憂外患，英國《衛報》稱主席摩斯利（Farhad Moshiri）有意賣盤，作價至少5億鎊，但他後來澄清不會出售球會，準備引入新的投資者。

這支深陷護班漩渦的英超球會諸事不順，荷蘭前鋒哥爾尼維特（丹祖馬）完成體檢後竟被熱刺截糊。此外，愛華頓陣中兩位主力安東尼哥頓及奧拿拿突然缺席操練，或與轉會有關。

愛華頓現排英超尾二，日前解僱主帥林柏特，有意邀請前列斯聯教頭比爾沙執教，但英國《每日郵報》指比爾沙猶疑未決，他憂慮愛華頓球員速度太慢，踢不到他理想的足球，要求球會先保證簽入一些速度快的新兵。



愛華頓成績低迷，引起球迷不滿抗議。（Getty Images）

愛華頓本身接近從維拉利爾借用荷蘭鋒將丹祖馬做救兵，球員在上周六已經通過體檢，但促成這宗交易的關鍵之人林柏特突然被炒。雖然周一有報道稱，林柏特被炒不會影響丹祖馬的加盟，但周二形勢峰迴路轉，熱刺出手截糊，丹祖馬改變主意，前往倫敦。英國《天空體育》表示，熱刺在周二晚已經為丹祖馬安排好體檢，也是打算借用他到季尾。

維拉利爾的丹祖馬將改為外借到熱刺。（Getty Images）

愛華頓想借用丹祖馬的原因，部分在於安東尼哥頓求去。愛華頓解僱林柏特後，由助教泰特（Paul Tait）及名宿巴尼斯（Leighton Baines）主持周二的操練，哥頓與中場奧拿拿缺席。報道稱，這兩名球員缺操並非事先有其他安排，或與扭計轉會有關。21歲的前鋒哥頓是愛華頓青訓產品，去年夏天獲紐卡素求購，但被林柏特拒絕，至於21歲的中場奧拿拿去年夏天才從里爾加盟，據報他獲車路士及阿仙奴青睞。

哥頓據報缺席了周二的操練。（Getty Images）

愛華頓如今20戰僅得15分，排英超尾二，護級形勢水深火熱。英國《每日郵報》稱，愛華頓正跟比爾沙開展談判，希望這位前列斯聯領隊接掌帥印，拯救球隊，但他們的談判遇上阻滯。報道稱，比爾沙對愛華頓的陣容有保留，認為部分球員太慢，難以實行他的高壓式踢法。比爾沙要求愛華頓保證在1月轉會窗買入適合他踢法的球員，若果得不到承諾，他會退出談判。如果比爾沙拒絕執教，愛華頓將改向艾拿戴斯招手。

愛華頓有意邀請比爾沙頂替林柏特。（Getty Images）

英國《衛報》表示，愛華頓主席摩斯利有意出售股權，希望獲得至少5億鎊；對於出售大部分還是少數股份，摩斯利持開放態度。報道稱，他已委託德勤處理賣盤交易，但德勤沒有回應《衛報》的查詢。然而，摩斯利在周二澄清，並不會出售愛華頓。他表示愛華頓是非賣品，他只是與新的頂級投資者談判，為球會引入新資金，他更透露即將與新投資者達成協議。