港超聯︱港會主場贏東方　業餘球員卻充滿信念　豪言可戰勝傑志

業餘模式訓練的香港足球會（Hong Kong Football Club）再次讓球迷跌眼鏡，於周日（29日）的港超聯在主場擊敗職業球隊、另一支本地老牌球會東方，攀升至積分榜第四位。



港會主場以人造草鋪成，偏窄且跟觀眾席只得數碼之隔，素有「地獄主場」之稱；多年來各支勁旅到訪，都未必能輕鬆取分。

港會今季兩次主場出擊，曾擊敗香港U23，對榜首理文更領先大半場，僅於95分鐘遭一記幸運球絕殺。

港會主場特色：人造草地且窄，球迷與球員距離近，好氣氛。（袁志浩攝）

東方今仗多利用兩名中堅的長傳能力，直接找到前線球員製造埋門機會。10分鐘，取代鐘樂安的守衛梁冠聰大斬予黃皓雋，後者心口控定後推過守衛中路起腳斜出；之後輪到高素巴耶夫傳給孫銘謙，左路扭過數人後射門又省中人。

港會場旁邊仍有曲棍球場，比賽與港超同時進行，多次傳出哨子聲影響到兩軍球員，球證也要大叫「Play on」讓比賽繼續。

福保羅為港會一箭定江山。（袁志浩攝）

福保羅破僵局 慶祝意外倒地

前深水埗前鋒泰亞高早前轉投港會，今場早段未有太大建樹，但他37分鐘左路近底線擺脫兩名後衛包夾再地波傳中，後上的福保羅輕鬆燙射入網。

福保羅「得戚」地慶祝，本想交叉雙臂跳起再坐在場邊的膠椅上，但最終失平衡霸氣盡失，惹來隊友跟現場球迷大笑。

馬高斯下半場多次攻門，可皆欠點運氣。（袁志浩攝）

換邊後東方加強攻力，先有馬高斯61分鐘禁區頂遠射，皮球擊中楣底彈在白界線上，球證示意比賽繼續。東方之後再把高素巴耶夫推前，但下半場近10次埋門——不論孫銘謙突破越位撞射、高素巴耶夫近門頭槌、抽射等都無功而還。

港會球員只大腳解圍了事，但彼此間不斷互相鼓勵，士氣高昂。最終東方未能平反敗局，輸0：1，將聯賽榜第四名位置拱手讓予港會。

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港會球員完場一刻互相擁抱，慶祝勝利。（袁志浩攝）

業餘球員卻充滿信念 豪言可戰勝傑志

港會守門員費查力保清白之身，賽後當選今場最佳球員，完場後他與隊友激動相擁慶祝。他受訪時不禁提起對理文一役，慶幸球隊終於嘗得勝果。「這場勝仗是難以置信的，雖然是險勝，但至少我們今次堅持下來了。」

由季初開始至今，港會一直被看低一線，「所有人都低估了我們有多強，上季我們剛升班，不知道如何部署，但今季我們有計劃，有好球員。」

費查獲選今場最佳球員。（袁志浩攝）

費查指球隊夠團結、有士氣、紀律，最重要是信念，「我們知道被看輕，所以更加努力防守、奮鬥。我們都有正職，能跟這班優秀外援與本地球員比賽，是奢侈跟榮幸。所以只要懂得感恩，抱着挑戰自己的心——例如我想成為更好的球員、交出精彩的撲救、保持零失球，沒有事是不可能的。」

費查更豪言，球隊在港會場可擊敗任何一支球隊，包括班霸傑志，「我們肯定會處於劣勢，但如果有今天同樣的信念、個性跟紀律性，誰知道結果會是如何？」

東方日前在高級組銀牌決賽踢出精彩表現，僅不敵傑志，但今場意外敗予業餘訓練的港會。（袁志浩攝）

東方練人造草場一周未見效 梁冠聰：集中改善自己

另一邊廂，雖然東方事前一周已故意到青衣東北球場練習，讓球員適應在彷真草地上比賽，但仍沒有收效。主教練盧比度明顯感失望，但大方讚揚對手。「在這場地很難踢是事實，但不應是藉口，我們沒把握機會，也犯錯失波，不值得取勝。港會做了他們應該做的事，恭喜他們。」

對於被業餘球隊擊敗，梁冠聰則認為勝負跟是否職業模式訓練無關，「場地上有利防守的球隊，這是他們的主場優勢，如果比賽放在真草場，效果可能會不同。可是環境就是這樣，我們要面對、檢討，集中在自己身上，加強或改善攻守的不足。」