高級組銀牌｜葉鴻輝飲恨哭成淚人　高飛低撲仍徒勞：白費了努力

農曆新年大年初一東方於高級組銀牌決賽不敵傑志，守門員葉鴻輝獲頒最有價值球員，他卻罕有地流下淚水。



葉鴻輝全場決賽高飛低撲，多次化險為夷，卻在互射十二碼階段「失靈」，未能救出對方四次起腳，最終飲恨。

球證鳴完場笛後，東方球員慢慢走到球迷區前，以掌聲報答對方，葉鴻輝卻沒帶領隊友致謝，他躲在眾人身後，暗自用毛巾抹去男兒淚。

東方於高級組銀牌決賽不敵傑志，葉鴻輝罕有地流下淚水。（袁志浩攝）

向來「硬淨」的「英雄輝」，職業生涯受過傷、嘗過不少敗仗，卻是首次在公眾面前痛哭；他哭得上氣不接下氣，要彎低腰休息，教練團與球員上前拍拍他肩膀，無聲勝有聲。

最諷刺的是，阿輝贏得決賽最有價值球員獎項，上台領獎的每一步，對他來說都是煎熬，他強忍淚水跟球迷擊掌，收拾心情才走過來傳媒堆受訪。

兩隊賽前合演另類賀歲盃：

葉鴻輝贏得決賽最有價值球員獎項，賽後走上觀眾席台上領獎。（夏家朗攝）

記者問他為何今天特別情緒化，誰不知看似平靜下來的他開口第一句後，眼淚再次「奪眶而出」——「我也不知道⋯⋯」他語塞了接近廿秒，背景的「No time for losers」歌聲彷彿份外響亮。

阿輝哽咽道：「大家都知今季組班很困難，去到這個階段（決賽）⋯⋯已超出了很多人的估計。我們很辛苦才行到這步，但射十二碼輸了⋯⋯覺得白費了之前的努力。」東方今季調整班費，更重用華人及年青球員，只配上數名有質素的外援征戰，防守力叫人眼前一亮，失球之少在聯賽僅次於傑志。

「我們很辛苦才行到這步，但射十二碼輸了⋯⋯覺得白費了之前的努力。」葉鴻輝賽後哽咽說。（袁志浩攝）

「今年人腳未必是爭標班，難得入決賽，大家都很落力，跟足教練指示，有點可惜。」阿輝言語間不禁苦笑一下，「有得選擇的話，我寧願拿冠軍，個人獎項無意思，拿冠軍先最開心。」他展望餘下球季，球隊仍有足總盃可爭，「希望繼續踢好一點。」

葉鴻輝展望餘下球季，盼助球隊贏得足總盃。（袁志浩攝）