高級組銀牌︱傑志顏卓彬首戰決賽：不代表我好　伍健否認柏圖傳聞

傑志在農曆新年大年初一的高級組銀牌決賽擊敗東方奪冠，25歲中場顏卓彬職業生涯首度在大賽決賽披甲，踢了111分鐘，被視為接班希望，但他卻表示自己仍有進步空間，與接班仍有距離。

另外，網傳傑志會簽入前巴西國腳柏圖（Alexandre Pato），會長伍健向傳媒否認。



顏卓彬在決賽踢了111分鐘。（袁志浩攝）

要數今場決賽其中一個驚喜，莫過於傑志正選名單上出現顏卓彬的名字，這位25歲防中排在外援查理史葛跟老將黃洋之前，踏上個人本地賽首個決賽舞台。

「之前球會有很多老大哥，自己能力也未夠，今年角色行前了一點，是生涯首個重要的錦標，這面金牌意義大得多。」

顏卓彬跟女友在大合照前最後一刻才趕到。（袁志浩攝）

「藍鳥」最終舉起高級組銀牌，「新丁」顏卓彬賽後見隊友着家人到場內大合照，才醒起走到場邊拖女友入場，在記者按下快門前一刻才趕到。他坦言自己場內表現亦有待改善，「只得50至60分，不夠進取，向前供應不足。最明顯是Charlie（入替他的查理史葛）落場後，多了很多致命傳送；但防守上算滿意，搶到第二點，也幫到協防。」

顏卓彬認為，自己與接班仍有一段距離，「沒想過這問題，自己練習時仍在黃洋身上學習了許多。今場我踢可能是戰術需要，或是他剛傷癒、沒足夠狀態，不代表我比他好。」

顏卓彬坦言沒想過接班問題，認為自己仍在老大哥黃洋身上學習到很多。（袁志浩攝）

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好友跟球迷們賽後都向顏卓彬送上蛋糕，更高唱生日歌慶祝；他笑言勝仗是最好的生日禮物，並感謝教練朱志光讓他踢了111分鐘。

「自從出道（2015/16年球季菁英盃對東方）那場後，都沒這麼多人訪問我。很開心自己受到球迷、隊友跟教練的肯定，希望接下來各項賽事有更多上陣時間。」

球迷向顏卓彬送上蛋糕，慶祝他25歲生日。（傑志提供）

朱志光也讚這位自己一手培養的球員，在中場瞻前顧後，「他近期踢得不錯，我們也想讓平日較少上陣的球員感受一下決賽氣氛，讓他們跟外援一起踢，去進步、變得成熟。」他又稱，傑志不會因有獎盃落袋而減壓，「要求繼續進步，比賽時踢得再仔細一點。」

另外，近日網上有傳前巴西國腳柏圖轉會傑志，傑志會長伍健特別向傳媒澄清，「（新球員）不是巴西（籍），等公布吧。」