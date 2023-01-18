高級組銀牌︱東方傑志初一爭冠　初哥鬥老手　胡晉銘黃洋各有感觸

高級組銀牌因疫情暫停兩年，今季終於復辦，並由東方與傑志兩支傳統勁旅爭奪冠軍。足總周三（18日）為決賽舉辦記者會，邀請兩隊將帥出席，變成「初哥」鬥「老手」的對決。



高級組銀牌決賽上一次能順利舉行，已是2019/20賽季，當時東方在閉門作賽下2：0擊敗理文封王。

今屆決賽是東方在近7個設有高級組銀牌決賽的球季，第6度打入決賽，相隔3年終於可以爭取衛冕。然而主教練盧比度則是「初哥」，將領軍出戰上任後第一個決賽的他，在記招上要司儀提醒才記起要對準枱上咪高峰發言。

盧比度一度忘記對準枱上的咪高峰發言，笑言自己對決賽記招流程不太熟悉。（袁志浩攝）

盧比度一如以往，坦言麾下今季表現已比預期好，「我們今季希望減低隊中平均年齡，給年青球員更多考驗，他們都做得不錯，打入決賽更已是個成就。」

雖然東方今季於菁英盃跟聯賽兩鬥傑志敗北，但盧比度強調球隊一度控制大局，希望球員繼續盡力而為。「我們會嘗試踢得有競爭力，好好享受比賽。」

胡晉銘揚言今仗是自己生涯最重要的本地賽。（袁志浩攝）

胡晉銘：終用汗水換來決賽機會

東方中場胡晉銘亦是另一位「初哥」，這位港將雖在效力香港飛馬與東方期間，兩奪足總盃冠軍、贏得菁英盃及銀牌，但都並非球隊主力。他唯一於2016/17年球季以主力身份助飛馬殺入菁英盃決賽，卻不敵大埔飲恨，因此今次再闖決賽，意義重大。

「之前盃賽參與度都不高，這次是自己一手一腳、用汗水換取回來，所以（今屆）4強入決賽時很感觸。」

「我25歲了，出道一段時間才再踢決賽，此刻感受未必能透過文字表達。但這是我生涯暫時最重要的本地賽，希望用捧盃寫下完美結局。」

朱志光對決賽信心十足。（袁志浩攝）

朱志光自信再破葉鴻輝 黃洋望再證明自己

另一邊廂，朱志光跟黃洋都曾兩奪銀牌錦標，難怪前者信心十足。「信心當然有，傑志不會在意那是否決賽，每場比賽都準備好。」

他又大讚新兵伊高沙托尼「高質」，早已熟悉本地足球及球員特性，很快便跟隊內巴西裔球員培養默契。「如何射破葉鴻輝，我已心中有數，過去數年，我們都入他很多球。」

黃洋希望爭取更多上陣時間。（袁志浩攝）

39歲的「藍鳥」大哥黃洋同樣有經驗，但這位防中已步入生涯黃昏，他不諱言已不在乎錦標，而是更關心自己如何享受足球、延續球員生涯。

「知道自己差不多退休，但一定不是今季！如果我想下年仍有競爭力，或吸引港隊教練注意，每場都是證明自己的關鍵。」

銀牌決賽變成「賀歲波」，對眾人而言就肯定是第一次，兩隊都希望能吸引更多觀眾入場，在農曆新年踢場好波，回報一班入場支持的球迷。

東方跟傑志將於大年初一爭奪高級組銀牌。（袁志浩攝）

高級組銀牌決賽

東方 Vs 傑志

日期：1月22日（大年初一）

時間：4：00 p.m.

地點：香港大球場

票價：$120（成人票），$40（特惠票）

