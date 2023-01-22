高級組銀牌︱逾7000人賀歲創今季新高　傑志互射十二碼挫東方奪冠

農曆新年大年初一（22日）本地球壇第一戰，上演高級組銀牌決賽，是自2020/21年球季港超爭冠組煞科、本地波經歷球季腰斬以來，相隔609日後迎來首個冠軍誕生。

賽事吸引名球迷到香港大球場賀歲，最終傑志120分鐘與東方踢成1：1，戰至互射十二碼階段贏4：2，總比分5：3奪冠。



足總今年以銀牌決賽「取代」賀歲盃，雖然場內有「財神」派發揮春形鎖匙扣，賽前亦有醒獅表演，但新年氣氛未算熾熱，主禮的足總會長霍震霆、主席貝鈞奇更惹來一陣噓聲。

場內有「財神」派發揮春形鎖匙扣。（夏家朗攝）

然而大球場始終是大球場，7192名觀眾坐滿低層邊線兩側座位，創下今季暫時最高入場人數，也直逼一年半前在同樣場地創下的港超紀錄（7802人）；場內鼓聲掌聲此起彼落，頗有大戰味道。

爭取衛冕的東方今季兩次對賽傑志均處下風，跟聯賽交手時比較，今場收起了黃梓浩及中華台北代表蔡立靖，換上20歲的黃皓雋跟新兵鐘樂安。「藍鳥」防中位置亦有新意，改派今天生日的青訓產品顏卓彬；「千禧後」潘沛軒也擔正，配合丹恩奴域、明加索夫、基爾頓等外援，新援伊高沙托尼先坐後備。

丹恩奴域上半場被包夾，踢得辛苦。（夏家朗攝）

兩隊下半場發力 黃梓浩倒掛助攻

東方早段先入局搶得不少攻勢，亞歷斯祖左路連番斬中，加上梁冠聰的內彎角球，都在傑志禁區內引起一輪混戰。「藍鳥」之後靠壓逼搶得控，但撕破不了東方防線，丹恩奴域20分鐘禁區內一控一轉身抽射遠柱出界，算是上半場最有威脅埋門。

東方打反擊更「入肉」，孫銘謙30分鐘利用速度反壓周緣德勁射；之後再接應黃皓雋直線，再以假身騙過周緣德窄角度起腳，但同樣被保羅救走。

孫銘謙上半場幾乎先開紀錄。（袁志浩攝）

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兩隊賽前合演另類賀歲盃：

傑志下半場以伊高沙托尼入替表現失色的潘沛軒，即交出兩球精準傳送製造機會，令東方即換入黃梓浩針對性部署。64分鐘，丹恩奴域無人看管下頭槌迎頂，葉鴻輝飛身撲出；7分鐘後「藍鳥」打破僵局，米基爾接應明加索夫妙傳，近門撞射得手成1：0。

戰至78分鐘，東方黃梓浩乘對方解圍不遠，禁區內打倒掛，隊友巴杜姆門前加一頭頂入，追至1：1，令兩隊要進入加時分勝負，但他尾段與梁振邦同告受傷退下火線。

米基爾（右）為傑志一度領先，但東方隨即追平。（夏家朗攝）

加時下半場，後備入替的蔡立靖左路扣大位射彈地波，幾乎考起保羅；另一邊廂伊高還以顏色，禁區頂起腳但高出，兩隊鬥足120分鐘後仍然平手。

互射十二碼階段，兩隊首輪皆入，孫銘謙第二輪射中間被保羅用腳擋出；丹恩奴域亦輕鬆射入。第三輪黃梓浩炒高；傑志查理史葛得手。雖然梁冠聰第四輪把皮球放入網，但周緣德亦射中，傑志終贏4：2，總比分5：3捧走銀牌。