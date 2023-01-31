英超｜戴治接掌愛華頓帥印　望以自己風格助拖肥糖重回正軌

愛華頓宣布，前般尼領隊戴治（Sean Dyche）將擔任球隊新主帥，簽約兩年半。



戴治過去執教般尼的經驗，或許有助於他帶領愛華頓走出降班旋渦。（Getty Images）

愛華頓辭退林柏特後，領隊一位花落誰家，曾掀起不少傳聞，當中呼聲最高的是前列斯聯教頭比爾沙（Marcelo Bielsa），但《每日郵報》指，這位「戰術狂人」因「球員速度不達要求」及「希望在夏天才接手」等原因婉拒，於是「拖肥糖」便將目標人選轉到戴治身上，並在周一晚正式宣布戴治上任消息。

戴治接受愛華頓官方訪問時表示，「很榮幸能成為愛華頓領隊。我跟我的團隊都已經準備好，並渴望能幫助這間偉大的球會重回正軌。我清楚了解愛華頓擁有很多富有激情的球迷，也知道這間球會對他們而言有多寶貴。我們已經準備好投入工作，並準備好交出球迷想要的東西。」

戴治已經投入工作，帶領愛華頓日常操練。（愛華頓官方Twitter）

「我們希望改變這間球會未來面貌，以我們的風格重塑，但須是能贏波的方式」，他續說道，「隊內球員擁有實力，但我們要令他們綻放光芒。這是我和團隊們的工作。」

戴治擁有不少護級經驗，執教般尼10年，他在英超共征戰7個賽季，有兩季曾以上半版完成，2017/18球季更以第7位衝線，助般尼相隔51年再度打入歐洲賽，《天空體育》記者Vinny O'Connor亦認為，「戴治擁有愛華頓所需要的經驗」。

愛華頓今季20戰僅累積15分，目前排在英超倒數第2，僅以得失球差壓過末席的修咸頓，落後第17位的狼隊2分。拖肥糖今季只有15個聯賽入球，同樣排英超尾2。戴治上任後首戰已是硬仗，2月4日領軍主場迎戰榜首球隊阿仙奴。

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