曼聯壓哨從拜仁借兵應急　認識奧地利中場救兵沙比薩｜足球轉會

曼聯壓哨簽人，從拜仁慕尼黑借用奧地利中場沙比薩（Marcel Sabitzer）半季，頂替受傷的基斯甸艾歷臣應急。28歲的沙比薩已經抵達曼聯的卡寧頓訓練基地。英國《天空體育》稱，曼聯在轉會窗關閉前遞交了轉會紙，還有時間完成國際轉會手續。曼聯官網最新宣布，沙比薩以借將身分加盟，成為曼聯在冬季轉會窗的第3名新兵。



沙比薩說：「在人生中，有時你必須要快速作出重要的決定。從我得悉這個機會的那一刻開始，我就知道它適合我。我是一個具競爭力的球員，我想贏波，幫助球會在今季達成目標。」

沙比薩在歐洲的球會共上陣443場，包括在2021年加盟拜仁後上陣54次。轉投拜仁前，他是RB萊比錫的隊長。另外，他為奧地利國家隊68次披甲。

他續說：「我覺得自己正處於球員生涯的巔峰時期，可以為球隊貢獻經驗及活力。迫不及待與新隊友及領隊開始合作，向曼聯球迷展示我的能力。」

曼聯足球總監梅圖表示，他們留意了沙比薩一段時間，「機會來得很快，我們清楚他的能力及性格可以為球隊帶來衝擊。他會加強球隊實力，為更衣室添加經驗。我們所有人都很高興地歡迎他來到曼聯。」

雖然曼聯主帥坦赫格在周二的記者會上表示，很難在轉會窗關窗日達成交易，但《BBC》表示坦帥與拜仁的關係可能是促成這宗轉會的原因。坦赫格曾經擔任拜仁二隊的教練。英國《天空體育》表示，曼聯及拜仁一直有聯繫，曼聯本身有意坦赫格的阿積士舊部賴恩格雲貝治，但拜仁不肯放人，格雲貝治亦希望留隊爭正選。

曼聯中場受傷兵問題影響，先有雲迪碧克重創，到最新艾歷臣足踝受傷，最快到4月底才能復出，令曼聯不得不增兵應急。

沙比薩踢到什麼位置？

沙比薩是一位全能中場球員，既可擔任邊路中場組織者，亦可出任中場中路的8號位。他效力RB萊比錫時，是球隊的中場發電機，創造力佳，較多的右路活動。轉投拜仁後，他較多成為球隊的防中副選。他由攻中到防中的職業生涯發展，與艾歷臣有點相似。

沙比薩是什麼踢法？

沙比薩不是「單蹄馬」，左右腳皆純熟。他不是一位擅長盤球突破的球員，更喜歡利用傳球去撕破對手防線。沙比薩是一位勤於壓逼的球員，會努力為球隊搶波，前奧地利國家隊主帥科達曾說：「沙比薩是一位會在90分鐘竭盡全力的球員，為球隊貢獻甚多，並會做很多防守工作。」他還有一腳頗具威脅的遠射。

為何拜仁願意放人？

自從2021年夏天加盟拜仁後，沙比薩一直未能爭到正選，首季很多時後備入替，到今季的情況也是一樣。他在拜仁只能當甘美治及哥列斯卡的後備。對沙比薩而言，外借曼聯是一次證明自己的好機會。