英超轉會︱阿仙奴為白禮頓中場三度出價　買不到卡些度轉買佐真奴

英超榜首球隊阿仙奴銳意加強防守中場位置深度，冬季轉會窗以白禮頓中場卡些度（Moises Caicedo）為目標，不惜以打破球會紀錄的7500萬英鎊，第三度出價求購。

閂窗限期將至，白禮頓取態取硬，阿仙奴未必能趕及收購卡些度，因此他們同時向車路士中場佐真奴商討，能否在今個轉會窗加盟。



阿仙奴三度出價收購卡些度。（Getty Images）

今個冬季轉會窗愈後愈精彩，這邊廂車路士買完梅迪歷、再想買安素費南迪斯，倫敦另一豪門阿仙奴罕有與高追卡些度，白禮頓一再拒絕，仍願意不斷加碼。

21歲的厄瓜多爾國腳卡些度，2021年2月由母會迪華利獨立隊（Independiente del Valle）轉投白禮頓，為球隊上陣31場，估計轉會費僅為500萬歐元（約439萬英鎊）左右。同年夏天外借比利時球會比斯查（Beerschot），今季重返白禮頓即成為主力。即使如此，他至今合共只有26場英超上陣經驗，就算2022世界盃為厄瓜多爾踢足3場分組賽，他和球隊表現均不算突出並在分組賽出局，身價暴漲得可謂相當誇張。

湯馬士柏迪對阿仙奴爭標極為重要，但也要為他缺陣做好準備。（Getty (Images）

阿仙奴陣中唯一弱點

重點也許不是卡些度是否值得這個價錢，而是阿仙奴多需要在這位置增兵。首次出價6000萬英鎊被白禮頓拒絕，再加碼到7000萬英鎊仍未獲接受，到今次再加碼到7500萬英鎊，白禮頓依然企硬。消息指，白禮頓將卡些度定價9000萬英鎊以上。

阿仙奴目前在聯賽榜有5分優勢、兼少踢一場，今個轉會窗他們已從白禮頓買入翼鋒杜沙特（Leandro Trossard），並從意甲球隊史柏斯亞引入年輕中堅基維亞（Jakub Kiwior），前中後三線之中，唯一尚要加強兵力的就是防守中場位置。目前兵工廠只有湯馬士柏迪和艾蘭尼兩個正宗防守中場，不巧柏迪剛在英超弄傷肋骨，艾蘭尼膝部受創，領隊阿迪達表明，「如果可以的話，我們在中場需要多些人腳。」

佐真奴再傳離開車路士，阿仙奴查詢他能否加盟。（Getty Images）

不過阿仙奴出到7500萬英鎊、打破球會2019年收購尼高拉斯比比時的7200萬英鎊，似乎仍未能令白禮頓心動。阿仙奴於是另覓打算，研究能否引入車路士中場佐真奴。

體育網媒The Athletic消息指，阿仙奴不是沒有其他人選，只是轉會窗只剩下最後24小時，可行人選已寥寥無幾。31歲的佐真奴跟車路士季尾約滿，今季藍軍在簡迪持續受傷下，佐真奴上陣機會仍很多，英超18次上陣，當中15次為正選，歐聯6場分組賽亦全數上陣。