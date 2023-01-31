轉會．關窗日︱英超各隊5.5億英鎊掃貨創冬窗紀錄　車路士佔近4成

英超冬季轉會窗將在香港時間明早（2月1日）7時關上，以車路士為首的一眾球隊大灑金錢，已打破英超歷屆冬季轉會窗花費紀錄，不過有幾宗受全球矚目的交易尚未成事，紀錄仍可能再創新高。

轉會窗關閉在即，一起來看看目前各球隊的「掃貨」情況。



英超各球隊在這個轉會窗，目前已錄得5.5億英鎊的轉會費交易，打破2018年的4.3億英鎊紀錄。不過個別球會似乎仍未收手，備受矚目的安素費南迪斯（Enzo Fernandez）及摩西斯卡些度（Moises Caicedo）一旦落實轉會，紀錄將會再創新高。

安素費南迪斯自世界盃後，即成各豪門搶手貨。已經以7000萬歐元（最高可達1億歐元）高價購入梅迪歷（Mykhailo Mudryk）的車路士，再出價1.2億歐元（約1.05億英鎊）希望羅致這名阿根廷國腳，如若成事，則打破基亞利殊（Jack Grealish）2021年以1億英鎊從阿士東維拉轉投曼城的英超紀錄。

安素費南迪斯在世界盃後身價急升。（安素費南迪斯個人Instagram）

車路士：冬窗最大財主

車路士在新班主托德波里（Todd Boehly）支持下，今個轉會窗已豪擲超過兩億英鎊，佔英超各隊總開支的36.3%。比德甲、意甲、西甲、法甲、荷甲及葡超歐洲6大聯賽球隊加起來還要多，一旦安素費南迪斯交易落實，金額更將突破3億英鎊，名副其實為今次轉會窗的最大「財主」。即使不計外借收回的史隆連拿（Gabriel Slonina），已羅致7名新兵。

阿仙奴：買不到卡些度改購佐真奴

阿仙奴方面，他們為摩西斯卡些度開出的7500萬英鎊轉會費提案再被白禮頓拒絕，不過他們上周亦成功斥資2100萬英鎊從白禮頓簽入翼鋒杜沙特（Leandro Trossard），並從意甲球隊史柏斯亞引入年輕中堅基維亞（Jakub Kiwior），最新消息指，他們以1200萬英鎊從車路士購入31歲中場佐真奴。

摩西斯卡些度能否轉會阿仙奴仍存疑。（Getty Images）

曼市雙雄出奇「慳家」

其他前列隊伍的轉會動作相對並沒有那麼多，利物浦以最高可達5000萬英鎊轉會費的條件搶贏曼聯，從PSV燕豪芬購入在2022世界盃表現亮眼的荷蘭國腳加普（Cody Gakpo）；紐卡素則以4500萬英鎊，成功羅致愛華頓新星安東尼哥頓（Anthony Gordon）。

曼市雙雄暫時較為淡靜，夏季轉會窗「洗大咗」的曼聯，僅從般尼借來高大中鋒韋格賀斯（Wout Weghorst）取代早前離隊的巨星C朗拿度，並從水晶宮借入門將畢蘭特（Jack Butland）；曼城繼續買入無名小將，並打算借出守將祖奧簡斯路（Joao Cancelo）至拜仁慕尼黑，並附帶7000萬歐元（約6147萬英鎊）的買斷條款。

曼聯去年夏天「過度消費」，只能借入韋格賀斯取代離隊的C朗拿度。（Getty Images）

至於其他球隊，列斯聯以打破球會紀錄轉會費的3600萬英鎊，從賀芬咸購入佐真尼奧魯達（Georginio Rutter），再於今日租借祖雲達斯中場韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）。

狼隊今次轉會窗則表現得相當積極，一共簽入根夏（Matheus Cunha）、沙拉比亞（Pablo Sarabia）、勒美拿（Mario Lemina）及奇治戴臣（Craig Dawson）四人。

去年夏季一口氣簽入23人的升班馬諾定咸森林，再在今個轉會窗買入丹尼路奧利華拉（Danilo Oliveira）、施卡柏（Gustavo Scarpa）和基斯活特（Chris Wood）；修咸頓共花費2000英萬鎊簽入奧錫（Mislav Oršić）及卡路士艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）；般尼茅夫跟韋斯咸分別以2000萬英鎊簽入奧亞達拿（Dango Ouattara）和1200萬英鎊買入丹尼艾格斯（Danny Ings）。

丹尼艾格斯於今月加盟韋斯咸。（Getty Images）

此外，史特加中場艾哈馬達（Naouirou Ahamada）已抵達倫敦，預計即將官宣加盟水晶宮。