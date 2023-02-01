轉會專題︱車路士運用財技冬窗增8新兵可一不可再　老將投阿仙奴

車路士再出1.2億歐元，向葡超勁旅賓菲加收購阿根廷22歲中場安素費南迪斯，再次展現驚人財力。

包括安素費南迪斯在內，他們已在今個轉會窗用上超過3億歐元引入8個新球員，他們有個共通點——年輕，而這點正是車路士之所以能在今個轉會窗瘋狂收購的原因。至於31歲的佐真奴就在「關窗」前轉投阿仙奴。



車路士在今個轉會窗頻頻出手增兵。

車路士運用財技瘋狂增兵

車路士出到1.21億歐元，收購安素費南迪斯，藍軍單在今個冬季轉會窗合共花費3.3億歐元，買入8個球員，財力相當恐怖。8個新球員之中，以新晉英超標王安素費南迪斯以及來自馬德里體育會的借將祖奧菲歷斯名氣最響，其餘在加入車路士之前，應該沒有多少球迷認識。

大家不約而同都有一個疑問，為何車路士可以不停買人而不違反財政公平條款（FFP）？因為他們運用一項財技，將即使看起來很高的轉會費，在攤分年期下仍可滿足歐洲足協財政監管條例。

車路士冬季轉會窗8新兵：

+ 4

車路士這8員新兵，共通點是全部十分年輕，8人平均年齡約20歲，最年長的是23歲的借將祖奧菲歷斯。年輕的好處，是可以跟球會簽下長約，車路士正正利用這點，避過FFP監管。

以轉會費最高可達1億歐元的梅迪歷（Mykhaylo Mudryk）為例，他跟車路士簽下8年半合約，轉會費用按球員合約年期攤分，而他的轉會費當中3000萬歐元為附帶獎金條款，暫時不用支付，換言之，梅迪歷在合約年期內，車路士每年轉會開支大約只佔826萬歐元。

據報傳媒報道，安素費南迪斯的合約同樣為期8年半至2031年夏天。

球員／位置／年齡／轉會費（借用費）

1. 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）/中場/22歲/1.21億歐元

2. 梅迪歷（Mykhaylo Mudryk）／翼鋒／22歲／7000萬歐元＊

3. 巴迪亞舒尼（Benoît Badiashile）／中堅／21歲／3800萬歐元

4. 馬杜基（Noni Madueke）／翼鋒／20歲／3500萬歐元

5. 吉斯度（Malo Gusto）／右閘／19歲／3000萬歐元

6. 山度士（Andrey Santos）中場／18歲／1250萬歐元

7. 大衛達曹科芬拿（David Datro Fofana）／前鋒／20歲／1200萬歐元

8. 祖奧菲歷斯（João Félix）前鋒／23歲／1100萬歐元（借用半季）

【外借收回】史隆連拿（Gabriel Slonina）／門將／18歲／-



＊注：連同附帶條款最高可達1億歐元



歐洲足協修例 車路士瘋狂收購可一不可再

其他新兵也是如此：身價3800萬歐元的巴迪亞舒尼（Benoît Badiashile）的合約年期亦長達7年，轉會費3500萬歐元馬杜基（Noni Madueke），簽約7年半，里昂守將吉斯度（Malo Gusto）以3000萬轉會費加盟，同樣簽下7年半長約。

前鋒大衛達曹科芬拿（David Datro Fofana）轉會費僅1200萬歐元，合約年期也達6年半，平均一年僅花185萬歐元左右。去年夏天加盟，剛外借收回的門將史隆連拿（Gabriel Slonina），合約期為6年。相對而言，巴西U20隊長山度士（Andrey Santos）的5年合約，已算是最「正常」。

一般而言，歐洲球會向當打球員開出4至5年的合約，6年的例子已屬罕見，7年以上更是幾乎聞所未聞，因此梅迪歷簽下8年半合約時，無不令外界譁然，歐洲足協亦立刻作出反應，修例將收購球員的轉會費攤分年期，以5年為上限，堵塞球會利用超長年期合約大玩財技的漏洞。新例在2023年夏天實施，不設追溯期，換言之車路士在今個冬窗的一堆超長合約不會被追究。

佐真奴再傳離開車路士。（Getty Images）

車路士獲一班年輕新血加盟，球隊有人滿之患，佐真奴和薛耶治均盛傳日內離隊，其中佐真奴轉投英超榜首阿仙奴。兵工廠銳意加強防守中場位置兵力，一再出價收購白禮頓防守中場卡些度（Moises Caicedo），惟三度出價、加碼至7500萬英鎊仍未獲放行，佐真奴成為後備人選。

29歲的摩洛哥進攻好手薛耶治亦盛傳轉投巴黎聖日耳門，但最終未能離隊。